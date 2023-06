Jak wybrać odpowiednią karmę dla psa? Na te 3 rzeczy musisz zwrócić uwagę

Wybranie dobrej karmy. Krok po kroku

Świeżo upieczonym psim rodzicom może pojawiać się pytanie: jaką karmę wybrać, aby zapewnić jak najbardziej zbilansowany rozwój swojego psa? Z pomocą w doborze karmy może przyjść oczywiście weterynarz. Co więcej rynek producentów żywności dla zwierząt ma bogatą ofertę i duża część produktów spełnia nawet bardzo surowe wymagania właścicieli i ich pupili. Przy wyborze posiłku bierzmy pod uwagę wiek, wagę, rasę i stan zdrowia naszego czworonoga oraz jego tryb życia. Gotowe karmy to możliwość zapewnienia kompletnej i zbilansowanej diety dla naszego przyjaciela. Jednocześnie też - bezpieczeństwo i wygoda. Pod warunkiem, że... producent rzetelnie podchodzi do informowania konsumenta o tym, co znajduje się w środku puszki.

- Przed wyborem karmy do koszyka, pierwszą czynnością powinna być analiza etykiety – mówi Magdalena Sztylkowska, Head of Marketing Butcher's Pet Care Polska. – Najlepszym wyborem będą produkty z przejrzystym i krótkim składem. Upewnijcie się również, że karmę stanowią pełnowartościowe składniki (mięso i witaminy), że nie ma w niej wypełniaczy i sztucznych dodatków.– dodaje.

Wybierać należy karmy, których głównym składnikiem jest mięso i warzywa. I te, które nie będą zawierały składników niewiadomego pochodzenia lub dodatków, jak konserwanty i wzmacniacze smaku. Poza tym, dobra karma powinna zawierać kwasy Omega 6 i 3, które są niezbędne dla utrzymania odporności oraz pięknej, zdrowej sierści. Składniki te znajdziemy między innymi w karmach Butcher’s Original. Wybierajmy odpowiednią karmę dla wieku pupila. Karmy dla szczeniąt, dorosłych psów i starszych psów różnią się składem, bo zwierzęta na określonym etapie swojego życia mają różne potrzeby żywieniowe.

Niektóre rasy mogą wymagać specjalnej diety ze względu na skłonność do określonych problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca lub skłonność do otyłości. - Nie jest tajemnicą, że dobra jakościowo karma jest gwarancją zdrowia zwierząt. W składzie karm nie powinno być takich składników jak np. kopyta. W nowoczesnych recepturach jedzenia dla zwierząt nie ma miejsca na sztuczne i alergizujące składniki – podkreśla dalej Magdalena Sztylkowska.

PROSTY SKŁAD

Właściciele psów mogą obecnie korzystać z szerokiego asortymentu wysokiej jakości gotowych karm dla zwierząt. Mimo dużej oferty, wybór karmy, która posmakuje naszemu pupilowi, nie zawsze jest łatwy. Zwierzęta domowe często mają swoje ulubione smaki, przekąski, które nie zawsze są dla nich najzdrowsze. I choć kawałek mięsa z obiadowego stołu czy skrawek szynki może być dla nich łakomym kąskiem, trzeba wiedzieć, że: - karma powinna zapewniać odpowiednią ilość składników odżywczych, aby zaspokoić potrzeby żywieniowe. Zarówno te w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz aktywności. Podjadanie – jak w przypadku ludzi – nie jest zdrowe u psów – podkreśla Magdalena Sztylkowska.

Ważnym elementem karmy jest bogactwo białka, które jest niezbędne do budowy i utrzymania w dobrej kondycji mięśni, skóry, sierści i innych tkanek psów. Mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak mięso, ryby czy jaja. Ta informacja powinna być zawarta na opakowaniu.

Z kolei węglowodany są źródłem energii. Ten ważny składnik karmy może pochodzić m.in. ze zboża, warzyw i owoców. Tłuszcze również pełnią istotną rolę. Są ważnym źródłem energii i pomagają wchłaniać witaminy, których też nie powinno zabraknąć w dobrej karmie dla zwierząt.

NOWOCZESNE ŻYWIENIE

W ostatnich latach nastąpił szybki rozwój oferty tzw. superfoods dla zwierząt. To żywność, która ma wysoką wartość odżywczą i przynosi wiele korzyści zdrowotnych. Popularną psią super żywnością jest żwacz, czyli flaczki wołowe - Serwując psu żwacze wołowe, możemy dostarczyć pupilowi wiele radości, nie obawiając się o jego zdrowie i wagę. – mówi Magdalena Sztylkowska. Żwacze to niezwykle wartościowy pokarm – bogaty w białko i witaminy z grupy B – mogą pełnić funkcję karmy uzupełniającej. Przekąski te mają nawet 70-80% białka, przy jednocześnie bardzo niewielkiej zawartości tłuszczu. Karma Butcher’s Original Tripe ze żwaczem wołowym, który jest ważny dla prawidłowego rozwoju każdego psa, to prosty sposób by zadbać o zdrowie pupila każdego dnia.- Żwacze to naturalne i bardzo wartościowe przekąski, które mogą być „kilerem” problemów zdrowotnych. – dodaje Magdalena Sztylkowska.