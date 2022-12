Jak wybrać rybę na święta? Eksperta zdradza tajniki, dzięki którym kupisz świeżą i dobrą rybę. Zwracaj na to uwagę

Przyciąga bogactwo i odpędza pecha. Jakie jeszcze magiczne właściwości ma jemioła i dlaczego to jeden z symboli Bożego Narodzenia?

Świeżość

Jeżeli chcesz, żeby goście jak najlepiej wspominali wigilijne smaki, zadbaj o to, aby podać rybę jak najszybciej od momentu złowienia. To, czy jest świeża, zweryfikujesz na kilka sposobów. Przede wszystkim sprawdzając zapach – świeża ryba jest bezwonna. – Zarówno karp, sandacz, okoń, jak i szczupak mogą pachnieć stawem. Po przepłukaniu wodą zapach powinien zniknąć. Tylko miętus ze znanych ryb słodkowodnych ma bardziej intensywny zapach rybny, to naturalne. Filet, który leży 3-4 dni, poznasz także po tym, że mięso jest ciemniejsze, a obrzeża pokryte są białym nalotem. Skóra w różnych odcieniach i blade oczy mogą oznaczać, że ryba jest nieświeża – podkreśla Elżbieta Krajewska z Osady Wodnej Grzegorzewice. Świeże mięso jest także sprężyste.

Sposób karmienia

Jak zaznacza ekspertka Lokalnego Rolnika, jeżeli ryba pochodzi bezpośrednio z gospodarstwa rybackiego, hodowca powinien zamieścić informację o sposobie karmienia. – Nasze ryby karmimy tylko zbożem. Gotowe pasze, szczególnie te z witaminami i probiotykami, zawierają wypełniacze i związki chemiczne – podkreśla reprezentantka Osady Wodnej Grzegorzewice i dodaje: Ryba powinna rosnąć 2-3 lata, aby osiągnąć odpowiednią wielkość. Ryby karmione zwykłym zbożem nie rosną tak szybko, gdyż nie zawiera ono żadnych przyspieszaczy jak w gotowych produktach. Młoda, a zarazem większa ryba, nie mogła zostać wykarmiona w sposób naturalny.

Zaufane źródło

Sprawdzeni hodowcy to tacy, którzy dbają o utrzymanie dobrostanu ryb. – Świadczy o tym certyfikat weterynaryjny – posiada je każde gospodarstwo, które hoduje ryby na sprzedaż. Certyfikat powinien być odnawiany każdego roku. Badane jest pH wody oraz ogólny stan zdrowia ryb. W naszych stawach dbamy o poziom wody oraz jej natlenienie, ponieważ jeżeli w wodzie jest za mało tlenu, ryby umierają – zaznacza ekspertka Lokalnego Rolnika. Popularne ryby jak karp, makrela, pstrąg, i mniej jak lin czy sielawa znajdziesz na wirtualnym targu jedzenia www.lokalnyrolnik.pl. Platforma umożliwi ci zamówienie ryb, ale także innych składników do świątecznych potraw, jak i dań gotowych, tak aby wszyscy twoi bliscy mogli cieszyć się świeżym, pysznym menu wigilijnym.

LokalnyRolnik.pl to Wirtualny Targ Prawdziwego Jedzenia. Daje możliwość łatwego i wygodnego zakupu rzemieślniczych wyrobów, a także owoców i warzyw od rolników i sadowników. Platforma oferuje zdrowe jedzenie z zaufanego źródła, w cenach zbliżonych do sklepowych. Lokalny Rolnik zachęca do życia w zgodzie z przepisem na zrównoważony świat – harmonią między zdrowym społeczeństwem, prosperującymi społecznościami lokalnymi oraz czystą planetą.