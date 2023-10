Jaka będzie zima 2023/2024 w Polsce? Leśnicy pokazali ciekawe nagranie. One już to wiedzą!

Czy Twój znajomy jest psychopatą? W kilka sekund rozpozna go Twój... pies. Mają szósty zmysł do takich ludzi

Jaka będzie zima 2023/2024 w Polsce? Leśnicy pokazali ciekawe nagranie

Z racji, że robi się coraz chłodniej i powoli zaczynamy wymieniamy swoją garderobę na cieplejszą, to wiele osób zastanawia się, jaka będzie zima 2023/2024 w Polsce. Okazuje się, że zwierzęta już to wiedzą. Pracownicy Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Baligród ponad miesiąc temu zamieścili w mediach społecznościowych ciekawe nagranie. Jedna z fotopułapek z bieszczadzkiego lasu, ukazała niedźwiedzia brunatnego, który wyraźnie przygotowuje się do zimy. Zwierzę było zajęte wykopywaniem nory na przezimowanie, zwanej gawrą.

Czeka nas mroźna zima?

Okazuje się, że materiał dokumentujący zachowanie zwierzęcia to najlepsza podpowiedź, czy należy spodziewać się w najbliższych miesiącach srogich mrozów. To, kiedy te drapieżniki ruszają z kopaniem gawry, zdradza, jaka zima czeka Polaków. Niedźwiedzie słuchają swojego instynktu przetrwania i przygotowują się na ten trudny okres w roku. Co zatem oznacza fakt, że niedźwiedź już teraz kopie gawrę? Zgodnie z wiedzą ludową, jeśli niedźwiedź brunatny rozpoczyna przygotowania do zimowania już w sierpniu, oznacza to, że nadchodząca zima będzie wyjątkowo sroga.

