JIMEK & GOŚCIE – HISTORIA POLSKIEGO HIP-HOPU | Rozdział II z nowym ogłoszeniem. Do line-upu dołączają Paulina i Natalia Przybysz – współtwórczynie Sistars!

Takie zaproszenie jest nie tylko szczególnie ważne, ale również symboliczne. W obecnych czasach, po wielu latach opisywania historii głównie z perspektywy tworzących ją mężczyzn, kobieca optyka jest na wagę złota.

Zespół Sistars, którego współtwórczyniami były Natalia i Paulina Przybysz, zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskich rymów i bitów. Powstała w 2001 roku formacja łączyła rap z soulem, r’n’b czy popem i kroczyła od sukcesu do sukcesu, kilkukrotnie zdobywając statuetki Fryderyków, najbardziej prestiżowych nagród muzycznych w kraju, a także umieszczając kolejne albumy na pierwszym miejscu Oficjalnej Listy Sprzedaży.

Koniec jej działalności przypadł na 2013 rok, a więc dekadę temu. Nie ma zatem wątpliwości, że występ podczas „Historii Polskiego Hip-Hopu” będzie niesamowitą sentymentalną podróżą. Siostry Przybysz wystąpią po latach w repertuarze grupy Sistars, której oryginalny skład tworzyli oprócz nich: Marek Piotrowski (instrumenty klawiszowe), Bartek Królik (gitara basowa i śpiew), Przemysław Maciołek (gitara) oraz Marcin Ułanowski (perkusja).

- Zawsze, kiedy mogę śpiewać z Pauliną, czuję ciarki i wielkie wzruszenie. Ten koncert będzie też dla mnie jakby spotkaniem z samą sobą z tamtych lat. W tamtych melodiach jest wiele zapomnianych już dziś przeżyć i wspomnień. To już ponad 20 lat! Mam sobie samej sporo do powiedzenia. Mam nadzieję na proces integracji tamtej siebie – Natalii z Sistars – ze sobą dziś. Dziś życzę także tego wszystkim fanom Sistars, którzy wtedy byli z nami – komentuje Natalia Przybysz.

- Ten rok jest dla mnie pełen powrotów, a chyba jednym z najbardziej zaskakujących jest to spotkanie na chorzowskim stadionie. Piosenki Sistars nigdy nie były grane w aranżacjach orkiestrowych, w ogóle od bardzo dawna nie były wykonywane przeze mnie i Natalię razem. To będzie z pewnością emocjonalne wydarzenie. We mnie takie powroty zawsze wyzwalają pochowane już gdzieś uczucia, pokazują je z nowej perspektywy. Z JIMKIEM znamy się jeszcze z podstawówki, więc mam podejrzenie, że poczujemy się jak dzieciaki i będziemy się świetnie bawić – wspomina Paulina Przybysz.

Klasyczki polskiej muzyki dołączają tym samym do szerokiego i nieszablonowego grona zaproszonych twórczyń i twórców, w skład którego wchodzą: Fenomen, Fisz, Grammatik, Kaliber 44, Molesta, Mor W.A., Onar, O.S.T.R., Otsochodzi, Paktofonika, Pezet, Płomień 81, Szczyl, Tede, Wzgórze Ya-Pa 3, Young Leosia & Bambi, a także Zdechły Osa.

