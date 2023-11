Joy of Missing Out – chroń się przed przebodźcowaniem

Czasem warto odciąć się od internetowego zgiełku i pozbyć namolnej myśli, że coś nas ominie, gdy tylko będziemy offline. Praktyka opierająca się na czerpaniu przyjemności z przegapiania informacji, jest całkowitym przeciwieństwem FOMO, a prędkość jej rozprzestrzeniania pokazuję jak bardzo potrzebujemy uwolnienia od szumu informacyjnego.JOMO, czyli radość z przegapiania Joy Of Missing Out (JOMO) postrzegane jest jako antidotum na FOMO (Fear Of Missing Out), które zostało nazwane chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Strach przed tym, że coś nas ominie coraz częściej utożsamiany jest z fonohlizmem, czyli nałogowym korzystaniem z telefonu i lękiem przed „odłączeniem od świata online’u”. Stawiane w opozycji JOMO, oznacza natomiast tyle, co czerpanie radości z przegapiania. Współcześnie, termin ten używany jest najczęściej w kontekście świadomej decyzji o ograniczeniu korzystania z mediów społecznościowych i odcięciu się od wszechobecnego natłoku informacyjnego.

Zamiast nieustannie starać się nadążać, JOMO pozwala skupić się na tym, kim jesteśmy w chwili obecnej. Daje przyzwolenie na przerwy od technologii i pomaga w świadomymzarządzaniu własnym czasem. Ludzki mózg, w obliczu ogromnej ilości bodźców, które obecnie docierają do nas, wydaje się być niewystarczająco przystosowany. Według badań naukowych, nasz mózg przyjął swoją obecną formę około 12 000 lat temu. Nasze zdolności poznawcze wraz z rozwojem ludzkości ewoluowały, a inteligencja rosła z pokolenia na pokolenie. Nadal nie poznaliśmy w pełni wszystkich tajemnic mózgu, co też nie ułatwia zbadania wpływu zewnętrznych czynników na jego rozwój lub degradację. Jednak dynamiczny rozwój elektroniki, technologii i mediów społecznościowych, który ma miejsce w ciągu ostatnich dwóch dekad, wyraźnie przewyższa zdolności adaptacyjne naszych mózgów. Dlatego tak wiele osób boryka się nie tylko z problemami emocjonalnymi, ale także coraz częściej z trudnościami na poziomie biologicznym.

Dlaczego tak się dzieje? Nasz mózg funkcjonuje podobnie do systemu operacyjnego w komputerze, przetwarzając dane, wykonując złożone operacje i obliczenia. Jeśli używamy godo wykonywania zadań na wysokim poziomie trudności, nasz "software" wykorzystuje swój potencjały. Jeśli jednak ograniczamy jego działania do prostych czynności, takich jaksprawdzanie poczty elektronicznej i nie aktualizujemy go, zaawansowane funkcje stają się zbędne i z czasem przestarzałe - mówi Sylwii Bryzek – psycholog, ekspert Hedepy. To samodotyczy naszego mózgu – bombardowanego obrazkowymi informacjami, które nas zalewają w ostatnich latach. Te sztucznie stworzone obrazy rzeczywistości mogą prowadzić do zmniejszenia naszych zdolności poznawczych i pamięciowych. Co więcej, mówi się już otwarcie o spadku ilorazu inteligencji w społeczeństwach rozwiniętych. Jednak równie ważne, jeśli nie ważniejsze, są skutki emocjonalne. Wielość bodźców może wywołać w nas uczucia niższości, niepokoju, braku wiary we własne możliwości, frustracji, a nawet prowadzić do jeszczepoważniejszych konsekwencji, takich jak depresja, zaburzenia odżywiania czy uzależnienia. Z JOMO po raz pierwszy zetknęliśmy się w zamieszczonym przez Anila Dasha, dyrektora firmyprogramistycznej Glitch, wpisie na blogu zatytułowanym właśnie tym terminem. Pojęcie zyskało szerszy rozgłos w 2015 r. za sprawą książki Christiny Crook The Joy of Missing Out:Finding Balance in a Wired World. Publikacja Crook była odpowiedzią na współczesne szybkie tempo życia podsycane sposobem działania mediów społecznościowych.

Uzależnienie od dopaminy i mediów społecznościowych

Portale takie, jak Facebook, Instagram czy X uzależniają nas od ciągłego dostępu do wiedzy, lajków i bezustannej uwagi ze strony pozostałych użytkowników sieci. Stymuluje to produkcjędopaminy w mózgu, uzależniając nas od ciągłego korzystania z mediów społecznościowych. Dodatkowo samonapędzający się mechanizm pobudza nieustająca pogoń zawyidealizowanym życiem zza drugiej strony ekranu i chęć dostosowywanie się do nierealnej wizji rzeczywistości. Praktyka JOMO ma być powrotem do doświadczania piękna realnegoświata – tego, co najbliższe i najważniejsze. Ma pomóc w odzyskaniu wpływu na własne życie, a także wewnętrznej równowagi. Dzięki JOMO nasza uwaga przesuwa się na to, co MY chcemy oraz co MY czujemy.

Ulga od internetowego zgiełku

JOMO dalej postrzegane jest jako nowy i często niezrozumiały trend. W praktyce jest jednak czymś, co znamy od lat. Nie musi polegać na całkowitej rezygnacji z bycia online. Może jedynie zachęcać do bardziej odpowiedzialnej konsumpcji treści w Internecie i świadomej kontroli czasu, jaki w nim spędzamy. Odłączenie może początkowo budzić panikę, jednak z czasem daje uczucie spokoju i wyciszenia. Gdy 4 października 2021 r. miliony ludzi straciły dostęp do Instagrama, Facebooka i Whats App’a za sprawą międzynarodowej awarii technicznej META, wielu ankietowanych zadeklarowało, że mimo początkowej frustracji, odczuli ulgę spowodowaną odłączeniem. Wylogowanie z sieci nie musi być jednak przymusowe. Możemy zrobić to na własne życzenie i spróbować spędzić dzień bez Internetu.

Aktywności służące praktyce JOMO:

wylogowanie się z mediów społecznościowych lub używanie aplikacji blokujących czas korzystania z danych portali,

wyłączenie powiadomień,

odłożenie telefonu w czasie spotkań towarzyskich,

bardziej krytyczne i świadome konsumowanie treści w Internecie,

„odobserwowanie” użytkowników, którzy negatywnie wpływają na naszą samoocenę