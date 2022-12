Kalendarz świąt 2023. Dni wolne od pracy wykorzystaj na city breaki. Gdzie i kiedy pojechać na długi weekend?

Kalendarz świąt 2023. Dni wolne od pracy

W 2023 roku będzie aż 13 dni wolnych od pracy. Czekają nas też cztery długie weekendy. Pierwszy już na początku roku. Kalendarz świąt na 2023 rok rozpoczyna jak zawsze 1 stycznia czyli Nowy Rok. Niestety wypada w niedzielę, a więc nie przysługuje nam w zamian dzień wolny w innym terminie. Kolejne święto rozpoczyna długi weekend. 6 stycznia - Święto Trzech Króli wypada w piątek. Kiedy są kolejne wolne dni?

9 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc

10 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (poniedziałek) - Święto Pracy

3 maja (środa) - Święto Konstytucji 3 maja

28 maja (niedziela) - Zielone Świątki

8 czerwca (czwartek) - Boże Ciało

15 sierpnia (wtorek) - Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, Święto Wojska Polskiego

1 listopada (środa) - Wszystkich Świętych

11 listopada (sobota) - Święto Niepodległości

25 grudnia (poniedziałek) - pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia

26 grudnia (wtorek) - drugi dzień świąt Bożego Narodzenia

Długie weekendy 2023. Jak planować urlop i dokąd pojechać?

Jak pisaliśmy wyżej w 2023 roku oprócz świąt czekają nas cztery długie weekendy, które można wykorzystać na podróż. Pierwszy już w styczniu. 6 stycznia (Święto Trzech Króli) wypada w piątek więc mamy 4 dni na zagospodarowanie. Można wyskoczyć na narty albo wybrać miejską turystkę i zwiedzić jedną z europejskich stolic. W styczniu w Berlinie lub Brukseli czuć jeszcze świąteczna atmosferę, działają niektóre jarmarki a bilety lotnicze można upolować już od 100 zł za osobę. Alternatywą jest podróż samochodem lub pociągiem. Kolejny długi weekend to 29 kwietnia – 3 maja. Jeśli weźmiemy urlop 2 maja, możemy wydłużyć majówkę do pięciu dni, do dziewięciu, jeśli weźmiemy urlop także 4 i 5 maja (czwartek i piątek). A to daje nam już pole do popisu. Majówka jest najpopularniejszym długim weekendem w kalendarzu Polaków. W tym czasie w kraju odbywa się wiele imprez, pięknie wyglądają górskie szczyty i podlaskie wsie, jednak jeśli chcemy wyskoczyć w cieplejsze miejsca, warto wcześniej upolować bilety np. na Maderę. Wyspa wiecznej wiosny wygląda wtedy obłędnie a turystów jest znacznie mniej. Kolejny długi weekend w czerwcu. Boże Ciało wypada 8 czerwca zatem urlop w piątek, 9 czerwca, zapewnia nam cztery dni wolne, które możemy wykorzystać na podróż. To idealny czas by wyskoczyć do Paryża lub Barcelony. Ostatni długi weekend wypada w sierpniu. Jeśli weźmiemy urlop 14 sierpnia dzięki wolnemu 15 sierpnia mamy kolejne cztery dni na city break. Warto wtedy odwiedzić włoski Neapol, by u podnóży Wezuwiusza skosztować pizzy i zwiedzić Pompeje.

