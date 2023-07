Kiedy dziecko mówi „Ała!”. Jak ukoić nie tylko ból fizyczny, ale także zaopiekować się emocjami pociechy?

Wystrzałowy sposób, aby naprawić zniszczony nadruk na koszulce. Zanim wyrzucisz ulubiony T-shirt do śmieci, to wypróbuj ten patent. Nadruk będzie jak nowy

Nierozerwalną częścią doświadczania bólu fizycznego jest także ból emocjonalny. O ile z tym pierwszym dzisiejsza medycyna radzi sobie już całkiem nieźle, w przypadku rozedrganych emocji nie ma jednej recepty. Odbieramy bodźce inaczej, a sprawa jest utrudniona w przypadku najmłodszych. Dzieci, których coś boli, często przytłacza nieprzyjemna sytuacja, czują lęk, rozdrażnienie, niemoc – zupełnie jak my, ale ich układ nerwowy nie jest jeszcze na tyle dojrzały, by szybko poradzić sobie z taką sytuacją.

Skaleczenie, odcisk czy afta w buzi malucha to poważna i bolesna sprawa – na wielu płaszczyznach. Doświadczeni rodzice wiedzą, że w takim wypadku nie wystarczy jedynie nakleić plaster czy posmarować ranę odpowiednim specyfikiem. Musimy zadbać również o to, by zaopiekować się emocjami dziecka. Już na samym początku rodzic powinien okazać empatię, zwracając uwagę, gdy podopieczny skarży się na ból. Nasza reakcja może zniwelować lub wręcz przeciwnie – nasilić ból małego pacjenta. Indywidualne, empatyczne podejście i chęć wysłuchania małego człowieka, który przychodzi do nas z problemem, jest pierwszym krokiem, by pomóc mu w walce z bólem.

Zobacz także: 5 niesamowitych zalet palenia liści laurowych. Popularna przyprawa ma zastosowanie nie tylko w kuchni. Rozjaśnia umysł i przynosi ulgę skołatanym nerwom- W przypadku wystąpienia afty, wytłumaczmy spokojnie, skąd biorą się takie rany, ile czasu trwa leczenie i co mu pomaga. Oczywiście, komunikat słowny dostosowujemy do wieku dziecka, natomiast ważne jest, by dostarczyć mu taki komplet informacji, który zmniejszy jego stres. Stres zwiększa odczuwanie bólu, dlatego ważne jest, by zaopiekować się tymi emocjami. Jeśli zamiast tego sami będziemy poddenerwowani, a dziecko będzie musiało zgadywać z naszej mimiki i hasłowych wymian zdań z lekarzem czy drugim dorosłym, co mu dolega, może to tylko nasilić jego niepokój i sprawić, że w efekcie będzie cierpiało bardziej - mówi Tomasz Sroka z działu marketingu, zajmującego się marką SACHOL® KIDS.

Chłopaki nie płaczą?

Specjaliści zwracają uwagę na to, by nie negować doświadczeń dziecka. Warto pozwolić mu na łzy, jeśli w tym momencie jest to coś, czego potrzebuje. W momencie doświadczania bólu płacz jest jedną z metod autoregulacji. Oczywiście rodzice chcieliby, by dziecko najszybciej się rozpogodziło i nie ma w tym nic złego, natomiast zanim przejdziemy do rozśmieszania naszego syna czy córki, dajmy mu chwilę na oswojenie się z sytuacją i pozwólmy mu wyrazić to co czuje. „Chłopaki nie płaczą”, „Przestań już się mazać”, „Nie ma co płakać” nie pomoże, a w dłuższej perspektywie może zaszkodzić.

Ważne, by okazać wsparcie i wesprzeć swoją pociechę w tym trudnym dla niego procesie. Pomocne mogą być również ćwiczenia oddechowe, które pomogą się uspokoić i skupić na oddechu zamiast na przykrych dolegliwościach.

Bajeczna metoda na walkę z bólem

Na rynku farmaceutycznym możemy przebierać w ofercie specyfików, które pomogą na popularne przypadłości. Równolegle, istnieją także sprawdzone metody na walkę z bólem emocjonalnym. Dzieci przede wszystkim koi bliskość rodzica – jego obecność, dotyk, przytulenie. Warto także okazać empatię poprzez rozmowę oraz odwrócić jego uwagę w stronę przyjemnych tematów. - Wspólnie zastanawialiśmy się nad dodatkowym rozwiązaniem, które w sytuacji doświadczania bólu przez dziecko możemy zaoferować jego rodzicom. Po rozmowie z ekspertami postanowiliśmy stworzyć serię kojących audiobooków dla wszystkich dzielnych i walecznych dzieci, które mierzą się z bólem. Nasze bajki nie tylko pozwalają odciągnąć dziecko myślami od przykładowych aft, ale również opiekują się jego emocjami. Każda historia to lekcja na temat radzenia sobie z trudnymi sytuacjami - podkreśla Tomasz Sroka z działu marketingu, zajmującego się marką SACHOL® KIDS.

Seria bajek nagranych przez dystrybutora produktu SACHOL® KIDS powstała z udziałem znanych osób ze świata parentingowego. Za koncepcję historii odpowiada Magda Mendel, autorka książek dla dzieci. Merytorycznie wsparła ją Aleksandra Belta-Iwacz, w internecie znana jako Mamologia, psycholog dziecięca. Dużym atutem dla młodych odbiorców z pewnością będzie fakt, że wszystkie cztery historie, dostosowane do różnych grup wiekowych, czytane są przez Katarzynę Łaskę, lektorkę, która udzieliła głosu m.in. ukochanej przez dzieci Elsie z Krainy Lodu

i Autor: Materiały prasowe Sachol

