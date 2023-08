Piwonie nazywane także peoniami są jednymi z najbardziej okazałych kwiatów ogrodowych. Niektóre odmiany nie tylko pięknie wyglądają, ale także obłędnie pachną, dlatego nic dziwnego, że wiele osób chce posadzić je w swoim ogrodzie. Najlepszym momentem na wzbogacenie rabaty tymi kwiatami jest czas od drogiej połowy sierpnia do początku września. Podobnie jest z przesadzaniem piwonii.

Kiedy przesadzić piwonie? Przesądni ogrodnicy mają jedną datę

Jeśli zastanawiamy się, kiedy przesadzić piwonie to wskazówką będzie ich słabszy wzrost i brak kwitnienia. Trzeba jednak pamiętać, że peonie źle znoszą zmiany. Bywa, że po przesadzeniu nie kwitną nawet przez 2 sezony. Dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość i dać piwoniom czas na regenerację. Jeśli chodzi o przeprowadzenie zabiegu, to tutaj obowiązują takie same zasady, jak przy sadzeniu. Piwonie przesadzamy oraz sadzimy w drugiej połowie sierpnia lub na początku września. Jeśli zrobimy to później, musimy liczyć się z tym, że późniejsze może być także kwitnienie w przyszłym roku. Ważne jednak by umieścić bulwy w ziemi na długo przed przymrozkami. Rośliny muszą się dobrze ukorzenić, żeby wzmocnić się, zanim chwyci mróz. Według bardziej przesądnych ogrodników piwonie muszą być posadzone 1 września, dzięki temu będą obficie kwitły. Gdy data nie zostanie zachowana, istnieje ryzyko, że na kwiaty trzeba będzie czekać kilka lat. Tyle, jeśli chodzi o przesądy. Nie wolno jednak zapominać o tym, że w gorące dni, peonie sadzimy wieczorem.

Sadzenie piwonii wiosną. O tym trzeba pamiętać

Mimo że optymalny termin sadzeni piwonii to koniec sierpnia i początek września, to taki zabieg możemy przeprowadzić także wiosną. Jeśli kupimy bulwy z korzeniami, można je posadzić w kwietniu. Jednak nie należy przesadzać peoni w tym czasie. Możemy uszkodzić system korzeniowy, co niekorzystnie wpłynie na jej kondycję przyjęcie się i wzrost.

