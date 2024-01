Kroję na grube plastry i smaruję tym storczyka. Działa jak shot na pobudzenie. Po takiej kuracji storczyk wypuszcza kwiat za kwiatem. Pielęgnacja storczyków

Quiz, jak wiele masz w sobie ze szlachcica? Urodziłeś się, by władać innymi czy, by władano Tobą? W tym teście nic nie ukryjesz

Kroję i wcieraj w łodygi storczyka. Domowa odżywka, która działa za każdym razem

Zdarza się, że nawet najlepiej pielęgnowany storczyk z jakiegoś powodu przestaje kwitnąć. To nie powód żeby pożegnać się z tym pięknym kwiatem. Istnieje wiele domowych odżywek i nawozów, które sprawią, że storczyk odżyje i znów zacznie zachwycać swoimi pięknymi kwiatami. Kiedy moje storczyki przestają kwitnąć, a sprawdzone sposoby nie działają sięgam po moją tajną broń. To nietypowa wcierka do kwiatów z wykorzystaniem aloesu. Wystarczy, że utnę gruby liść świeżego aloesu (najlepiej jest to zrobić przy samej ziemi) i posmaruję nim łodygi storczyka. Gęsty żel z aloesu posiada wiele cennych składników, które działają pobudzająco i sprawią, że storczyk zaczyna wypuszczać nowe kwiaty. Pamiętaj, że taka wcierka do storczyków musi być stosowana na świeżo.

Zobacz także: Zalewam wrzątkiem, później podlewam kwiaty z ziemiórkami. Tak pozbywam się małych czarnych muszek, które osłabiają rośliny. To lepsze niż żółte lepy

Domowy nawóz do storczyków. Dzięki niemu moje storczyki zawsze zachwycają kwiatostanem

W pielęgnacji storczyków często sięgam po domowe sposoby. Według mnie są one najskuteczniejsze i proste w przygotowaniu. Raz w tygodniu podlewam moje storczyki domowym nawozem przygotowanym z łupin cebuli. To bogate źródło witamin takich jak fosfor, potas, żelazo, miedź, wapń, bor oraz selen. Obieram cebulę, a łupiny przekładam do słoika. Zalewam je listem ciepłej wody i odstawiam na około dobę. Po tym czasie przelewam nawóz do konewki i podlewam storczyki. Moje kwiaty nigdy lepiej nie kwitły. Storczyki są zielone i obsypane wieloma kwiatami.

Sonda Jak długo kwitną Twoje storczyki? Długo, czasami cały rok Kilka miesięcy Kilka tygodni W ogóle nie chcą kwitnąć