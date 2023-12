Kupując frytki wspierasz Fundację Ronalda McDonalda

Choroba i pobyt dziecka w szpitalu to trudny moment dla małego pacjenta i jego całej rodziny. W tym czasie szczególnie istotne jest zapewnienie wszystkim bliskości i poczucia bezpieczeństwa, dzięki którym rodzina może skoncentrować się na walce z chorobą oraz przejściu przez nią razem. Fundacja Ronalda McDonalda zna polskie szpitale oraz potrzeby hospitalizowanych dzieci i ich najbliższych, dlatego od ponad 20 lat realizuje programy zmieniające rzeczywistość publicznej medycyny pediatrycznej, stawiając w centrum wszystkich działań dziecko - pacjenta i jego całą rodzinę.

Dom poza domem

W Polsce istnieją już dwa Domy Ronalda McDonalda, w Krakowie (od 2015 roku) i Warszawie (od 2021 roku). Są bezpłatne, położone w najbliższym sąsiedztwie szpitali uniwersyteckich, do których przyjeżdżają dzieci z całego kraju. Dla rodzin, których dziecko wymaga długiej hospitalizacji, zostawienia własnego domu i pozostałych bliskich, każdy pobyt na oddziale łączy się ze stresem. Domy Ronalda McDonalda to pomoc w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Rodzice mieszkają w Domach tyle, ile potrzebują, tak długo, jak długo trwa leczenie ich dzieci. Domy są bardzo dobrze wyposażone, aby każda rodzina miała komfortowe warunki nie tylko we własnym pokoju, łazience, ale także we wszystkich wspólnych częściach Domu – w kuchni, jadalni, pralni, bibliotece czy miejscach do spotkań, zabawy, nauki. Wszystko to pozwala rodzinom pozostawać cały czas blisko szpitala, w którym przebywa dziecko, wspierać je w procesie leczenia oraz rekonwalescencji, równocześnie mając czas dla zdrowych dzieci. To szczególnie ważne w sytuacji, gdy hospitalizacja trwa wiele miesięcy, jak w przypadku chorób onkologicznych. Obecnie Fundacja przygotowuje się do budowy trzeciego Domu, przy Instytucie “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, i właśnie na ten cel zostaną przekazane środki zebrane w tegorocznej akcji McHappy Day.

– Widzimy jak bardzo rodzice, którzy łączą opiekę nad dzieckiem na oddziale z byciem razem z całą rodziną, czerpią siłę z Domu. Zespół Domu i Wolontariusze wspierają rodziców. Otoczona spokojem, wypoczęta rodzina jest partnerem dla zespołu medycznego, wszyscy uczą się jak w najlepszy sposób opiekować się dzieckiem, gdy wrócą do siebie. Zgodnie z misją “Aby rodzina mogła być razem” budujemy kolejne Domy, bo wiemy, że w czasie choroby nie można zapomnieć o dzieciństwie, o roli siostry i brata, o kochających dziadkach, którzy czekają na telefon ze szpitala i to wypełnia całe ich życie. Domy są odpowiedzią na społeczną potrzebę każdego rodzica, który kiedykolwiek trafił z dzieckiem na dłużej do szpitala – mówi Katarzyna Rodziewicz, prezeska zarządu i dyrektorka wykonawcza Fundacji Ronalda McDonalda.

Do tej pory rodziny skorzystały już z 90 000 noclegów w obu Domach Fundacji Ronalda McDonalda, w Krakowie i Warszawie, i ta liczba codziennie rośnie.

Zamów frytki i pomóż rodzinom z Fundacją Ronalda McDonalda

Akcja McHappy Day jest coroczną ogólnoświatową inicjatywą McDonald’s, która nie wymaga dużego zaangażowania ze strony gości restauracji chcących dołożyć cegiełkę do działań Fundacji Ronalda McDonalda. Z każdej sprzedanej porcji frytek w dwa weekendy grudnia, 2-3 oraz 9-10, McDonald’s przekazuje 1 zł na Fundację Ronalda McDonalda. Dotyczy to zarówno frytek sprzedawanych w zestawach, jak i kupionych a la carte, każdego rozmiaru, w restauracjach, w zamówieniu na miejscu lub na wynos czy w dostawie do domu.

– To wyjątkowo łatwa i przyjemna forma pomocy. W grudniowe weekendy jednoczymy siły z gośćmi, pracownikami, franczyzobiorcami i dostawcami na rzecz Fundacji Ronalda McDonalda. Organizujemy akcję McHappy Day, by stworzyć w Polsce kolejny Dom dla rodzin hospitalizowanych dzieci – mówi Katarzyna Jędrek-Giza, Impact Senior Manager w McDonald’s Polska.

W ubiegłym roku, po zakończeniu akcji McHappy Day, konto Fundacji zasiliła kwota 2 255 826 zł. Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie, wyposażenie i utrzymanie warszawskiego Domu Ronalda McDonalda, zlokalizowanego na terenie kampusu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

i Autor: Materiały prasowe McDonald's