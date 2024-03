Hiacynty, to jedne z wiosennych kwiatów, które w naszych domach kwitną także zimą. W szkle lub doniczce są niczym pierwszy powiew wiosny. Kiedy za oknami jeszcze szaro i zimno, nasze domy mogą ozdobić piękne kwiaty o intensywnym zapachu. Umiejętne podlewanie i pielęgnacja hiacyntów sprawi, że będą kwitły dłużej, a cebulki będzie można wykorzystać także w kolejnym sezonie.

Kwiaciarka poleciła mi czym podlewać hiacynty. Prosta zasada, a kwiaty długi i pięknie kwitną

Hiacynt (Hyacinthus) to bylina cebulowa wywodząca się z Azji mniejszej, z obszarów Turcji i Palestyny. W naturze kwitnie tylko na niebiesko, jednak współczesne odmiany dają nam możliwość wyboru spośród hiacyntów o kwiatach białych, różowych, fioletowych, żółtych, łososiowych, czerwonych, a nawet zielonych. Nowe odmiany różnią się także wielkością i liczbą kwiatów w jednym gronie. W warunkach domowych hiacynt kwitnie nawet przez dwa tygodnie, trzeba tylko umiejętnie go pielęgnować. Ważne jest podlewanie, ale i odpowiednie stanowisko. Kwiaty potrzebują sporo światła. Najlepszy będzie parapet, pod którym nie ma grzejnika. Dobrze, aby temperatura nie przekraczała 20 stopni C. Te rośliny muszą mieć wilgotną glebę, jeśli lekko przeschnie, kwiaty szybko zwiędną. Najlepiej podlewać je raz w tygodniu, ale uważać, by nie zmoczyć cebuli. Nie powinno się także zraszać liści ani kwiatów, bo mogą zgnić. Hiacyntów, kupionych w sklepie tuż przed zakwitnięciem nie trzeba zasilać nawozem. Wystarczy miękka odstana woda. Natomiast jeśli sadzimy kwiaty z cebuli, można podlewać je nawozem do roślin kwitnących.

Co zrobić, aby hiacynt zakwitł ponownie? Oto co zrobić z hiacyntem po przekwitnięciu

Hiacynt to kwiat wieloletni, ale kwitnie tylko raz w roku. Posadzony w gruncie zazwyczaj rozkwita wiosną — w marcu lub w kwietniu. Kwiaty posadzone w doniczce i kupione np. w styczniu rozkwitają znacznie wcześniej. Po przekwitnięciu nie wyrzucamy cebulki. W kolejnym sezonie możemy ją zasadzić w ogrodzie lub na balkonie. W domowej doniczce nie zakwitnie. Dlaczego? Hiacynty posadzone w ogrodzie kwitną od marca nawet do połowy maja. Te posadzone w domu mogą zakwitnąć już w grudniu. To dzięki pędzeniu cebul. Taki zabieg polega na długim chłodzeniu cebul, a następnie umieszczeniu ich w wyższej temperaturze. Jednak można to zrobić tylko raz. Hiacynt, którego kupiliśmy w doniczce, prawdopodobnie został właśnie w ten sposób przygotowany do sprzedaży, dlatego, kiedy przekwitnie, możemy zasadzić go np. w ogrodzie. W tym celu usuwamy kwiaty, ale pozostawiamy pęd oraz liście. Roślinę przenosimy w chłodne miejsce i rzadko podlewamy. Gdy liście uschną, usuwamy je, cebulę wyjmujemy z ziemi, przesuszamy i do jesieni przechowujemy w papierowej torebce, w przewiewnym, ciemnym miejscu. Na początku października sadzimy w ogrodzie. Wybieramy do tego lekko zacienione miejsce. Cebule zakopujemy w dołku, którego głębokość odpowiada trzem jej długościom. Hiacynt zakwitnie na wiosnę. Po przekwitnięciu znów wykopujemy cebulki i powtarzamy działanie. Odpowiednio przechowywane i sadzone rośliny będą nas cieszyć przez kolejne cztery lata. Jeśli nie mamy ogrodu, możemy cebule hiacynta przezimować na balkonie. Sadzimy je w skrzynkach, które trzeba zabezpieczyć przed mrozami.

