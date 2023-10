Mądrze wybrana karma – klucz do zdrowego i długiego życia Twojego pupila!

Jaka będzie zima 2023/2024 w Polsce? Leśnicy pokazali ciekawe nagranie. One już to wiedzą!

Mądrze, czyli... odpowiedzialnie i z troską! Kiedy chcemy zadbać o swój dobrostan i lepsze samopoczucie, często wprowadzamy do codziennej rutyny zdrowe nawyki żywieniowe. Dokładnie tak samo powinniśmy dbać o czworonoga! Właściwy dobór karmy ma tu niebagatelne znaczenie. Bo racjonalne i zbilansowane żywienie ma wpływ nie tylko nasamopoczucie, ale przede wszystkim na zdrowie zwierząt. Marka Butcher’s Pet Care razem z Katarzyną Dowbor podejmują wyzwanie i stawiają na edukację właścicieli w zakresieczytania etykiet i podejmowania świadomej decyzji zakupowej. Dlaczego karma gotowa jest lepsza od tej przygotowanej w domu? I jakie pułapki mogą czyhać na etykietach zapisane,,małym druczkiem’’?

Butcher’s w trosce o zdrowie zwierząt

Każdy opiekun psa czy kota powinien mieć świadomość, jak ważny jest dobór odpowiedniej karmy dla swojego pupila. Właściciele chcą mieć pewność, że dokonują właściwych wyborów dla swoich milusińskich oraz zapewniają im zdrowie i dobre samopoczucie na długie lata. Etykiety karm zawierają ważne informacje o składnikach i wartościach odżywczych, dlatego świadome czytanie składu karmy sprawi, że faktycznie do misek zwierząt będą trafiać tylko najlepsze posiłki. Oznakowanie żywności zgodnie z przepisami czy kodeksami postępowania branży to wymóg prawny, któremu podlega każdy producent. Istnieją jednak różne zapisy receptur, które producenci mogą stosować na etykietach. Jednym ze sposobów jest przedstawienie indywidualnych składników surowców (np. wołowina, indyk, marchewka, batat). Drugim, niestety często spotykanym zapisem są wyłącznie kategorie produktowe (np. mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża). W sytuacji, kiedy prezentacja produktów jest bardzo ogólna, nie można mieć pewności, że każda puszka będzie zawierała taki sam skład. To znaczy? Wpływ na to ma wtedy: dostępność surowców a także ich... cena.

Krótko mówiąc - właściciel nie ma ani informacji, ani też gwarancji, że kolejna partia zakupionych puszek będzie miała taki sam skład, który polubił pies czy kot. A producentowi taki zapis pozwala na ogromną elastyczność związaną z doborem surowców. Dlatego właśnie powinno się skierować swoją uwagę na karmy z jasną deklaracją tego, co znajduje się w posiłku dla zwierzaka. – Deklaracja zwartości procentowej każdego surowca w karmie, którą stosuje marka Butcher’s, pozwala na rozpoznanie wszystkich składników znajdujących się w posiłku. Jasna deklaracja użytych składników, np. kurczak 34%, żwacz 13%, wołowina 3%, to gwarancja tego, że zwierzak za każdym razem otrzyma ten sam jakościowo posiłek – mówi Magdalena Sztylkowska, szefowa marketingu Butcher’s Pet Care. I dodaje: – transparentna lista świadczy o wyższej jakości produktu, ponieważ wymaga od producenta ogromnej uważności, co skutkuje powtarzalnością składu i (co niemniej ważne) smaku dla czworonożnego przyjaciela. Świadomy wybór = zdrowie ukochanego pupila

Kampania edukacyjna podkreśla rolę świadomego czytania etykiet i zwracania uwagi na skład karm trafiających do misek pupili. To wyraz troski przede wszystkim o psy i koty. Oprócz wartościowego składu podawanych im posiłków, ważne jest także ich dobre samopoczucie. Zdrowie układu pokarmowego pupila przekłada się również na dobrą kondycję skóry i sierści. To ważne wskaźniki dla opiekunów: jeśli pojawiają się problemy, np. z wypadaniem lub matowieniem sierści, - może być to sygnał, że należy się przyjrzeć diecie swojego pupila.

– Zwierzęta mają w moim życiu szczególnie ważne miejsce. Jako opiekun niemałej gromady psów, kotów a nawet... koni, uważam że ich prawidłowy rozwój i długie życie zależy nie tylko od miłości właściciela, ale także od racjonalnego żywienia. Dobra dieta zwierzaka jest gwarancją rzadszych wizyt u weterynarza – podkreśla Katarzyna Dowbor, dziennikarka, która włączyła się w kampanię edukacyjną marki Butcher’s. I dodaje: – cenię w marce Butcher’s fakt, że proponuje krótkie, przejrzyste i przede wszystkim wartościowe składy karm.

W filmie, który dostępny jest w mediach społecznościowych Butcher’s Pet Care, na kanale YouTube marki i stronie www, Katarzyna Dowbor rozmawia z Sarą Rowley, dietetyczką i żywieniowcem zwierzęcym, która na co dzień wspiera markę Butcher’s w realizacji misji. Jakiej? Aby każdy pies i kot miał szansę na naturalny, zdrowy i wartościowy posiłek każdego dnia. Kampania zwraca także uwagę na fakt, jak ważne jest odpowiedzialne podejście do żywienia zwierząt, aby zapewnić im zdrowie i długie życie. A kąsków rzucanych ze stołu nie można dłużej traktować jako wyraz czułości wobec swojego zwierzaka. Takie podejście często prowadzi do rozregulowania układu pokarmowego swojego pupila i zaburzenia jego nawyków żywieniowych. Z kampanii edukacyjnej można się dowiedzieć się także, jak na podstawie etykiety wybrać dobrą karmę oraz jakie pułapki mogą czyhać na właścicieli zwierzaków podczas wyboru psiego i kociego jedzenia. Owe pułapki, to często błędny odczyt konkretnych zapisów. Na rynku dostępne są karmy z zapisem na etykiecie, np. 90 proc. mięsa w jednym kawałku. To powinno dać właścicielom zwierząt do myślenia. Ile kawałków znajduje się w puszce, a co jeżeli... tylko jeden? Oczywiście przy wnikliwej analizie możnadotrzeć do szczegółowych informacji, które dodane są, tzw. ,,małym druczkiem’’ na etykiecie.Mechanizm działania i zapisu receptury w ten sposób może jednak wprowadzić konsumenta w błąd.O takich sytuacjach, ale przede wszystkim o tym, jak zadbać o brzuchy swoich milusińskich rozmawiały:Katarzyna Dowbor, która podobnie jak marka Butcher’s kocha zwierzęta oraz Sara Rowley –dietetyczka i żywieniowiec zwierzęcy marki Butcher’s.

