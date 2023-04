Majówkowa rekreacja – garść inspiracji

Pomysły na rekreację

W tym roku kalendarz majowych świąt jest dla nas wyjątkowo łaskawy, warto więcej w pełni wykorzystać wolne dni. Grill w gronie przyjaciół, piknik z planszówkami, a może pierwsze kąpiele w basenie? Najważniejsze, aby złapać słońce i naładować baterie po zimie.

Nowe, wiosenne kolekcje Empiku

W tym sezonie w Empiku można znaleźć dwie wiosenne kolekcje oryginalnych gadżetów. Pierwsza z nich jest już dostępna online i w salonach. Pastelove, jak sama nazwa wskazuje, jest skierowana do miłośników pasteli. To dodające otuchy hasła, subtelne kolory i kwiatowe wzory. Produkty z serii Be Boho utrzymane są natomiast w wiosennych odcieniach zieleni i błękitu ze złotymi akcentami, zdobią je zwiewne pióra. Gadżety trafią do sprzedaży już 12 kwietnia.

