Maszyce opanowały Twoje sadzonki? Nasze babcie miały na to klawy sposób, który przepędzie te szkodniki z diabły. Wszystko, czego potrzebujesz już masz

Wypróbowałam banalny trik na czyste podeszwy w białych butach. Nie do wiary, że to jest tak proste! Podeszwy czyste w kilka minut

Domowy sposób na mszyce! Szkodniki przestaną być problemem

Mszyce to jedne z najczęstszych szkodników, jakie pojawiają się w ogrodach, na balkonach i na tarasach. Czasem wystarczy dosłownie kilka dni, a na sadzonkach pojawiają się pierwsze osobniki. Mszyce to szkodniki, które pojawiają się praktycznie na wszystkich roślinach. Są dla nich niebezpieczne i wysysają z nich soki sprawiając, że uprawy stają się mniejsze lub nie pojawiają się w ogóle. Mszyce bardzo szybko się rozmnażają dlatego też bardzo ważne jest szybkie działanie. Jeżeli zobaczyć pierwsze osobniki na swoich sadzonkach to działaj od razu.

Zobacz także: Jak pozbyć się mchu z trawnika domowym sposobem? Prosty patent na tanią miksturę, dzięki której murawa będzie piękniejsza

Jak się pozbyć mszyc z roślin? Poznaj te domowe sposoby

Jednym z najlepszych sposobów na mszyce jest niezawodny ocet. Wystarczy, że przygotujesz roztwór octu z wodą proporcjach 1:10 (1 łyżka octu i 10 łyżek wody). Niektórzy rekomendują, że aby wzmocnić efekt do przygotowanej mieszkanki można dodać kilka kropel płynu do naczyń. Tak przygotowaną mieszanką spryskaj obficie rośliny. Innym sposobem jest wywar z cebuli. Wystarczy, że ugotujesz cebulę w wodzie i odcedzoną wodą spryskasz swoje sadzonki.

Sonda Czy lubisz pracę w ogrodzie? Tak Nie