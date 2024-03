Mieszam 10 łyżek z wodą i w marcu podlewam tym rododendrona. Różanecznik obsypuje kwiatami niczym Bruce Lee kopniakami. Wiosenny nawóz do różanecznika

Zawsze w marcu wsypuję 5 łyżek do wody i podlewam hortensję. Rośnie jak na szalona i bujnie obsypuje kwiatami. Domowy nawóz do hortensji na wiosnę

Kiedy powinno nawozić się różanecznik?

Pierwsze nawożenie różanecznika powinno odbywać się wczesną wiosną. Najlepszym terminem jest koniec marca lub początek kwietnia. Jeżeli zrobisz to w nieodpowiednim czasie to krzew może mieć zaburzony rozwój. Wczesna wiosna rozpoczyna aktywny wzrost wielu roślin. To najlepszy termin na nawożenie różanecznika, zanim jeszcze pojawią się na nim pąki. Wiosną rośliny potrzebują składników odżywczych, które zadbają ich prawidłowy rozwój. Drugim terminem nawożenie różanecznika jest jesień. Zalecane miesiące to wrzesień lub październik. Jesienne nawożenie służy temu, by krzew miał potrzebne składniki odżywcze zanim nastanie zima. W tym czasie stawiamy na odżywki z potasem i fosforem, które wzmacniają system korzeniowy i sprawią, że roślina lepie zniesie mrozy i niskie temperatury.

W przypadku rododendrona świetnie sprawdzi się domowa odżywka. Zrobisz ją samodzielnie w domu, a zadziała równie dobrze, co kupne nawozy. Różanecznik w moim ogrodzie już od wielu lat jest nawożony w ten sposób. Rododendrony to krzewy lubią kwaśną ziemię. W ich przypadku rewelacyjnie zadziała nawóz z fusów po kawie. Dostarczają one roślinie dawkę azotu, magnezu oraz potasu. Taka mieszanka odżywka i stymuluje wzrost różanecznika. Około 10 łyżek fusów z kawy wymieszaj z 5 litrami przegotowanej wody. Mieszankę odstaw na około godzin. Gdy fusy napęcznieją, to znak, że odżywka to różanecznika jest gotowa. Podlewaj nią rododendrona raz w tygodniu.

