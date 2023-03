Miodzio sposób na to, by kwiaty w wazonie długo stały. Tulipany, róże, goździki i inne rośliny będą jak świeżo zerwane

Kwiaty cięte to jeden z najpiękniejszych i uniwersalnych prezentów, które można podarować drugiej osobie. Nic nie stoi także na przeszkodzie aby kupić wiązankę również dla sobie. Tulipany, róże czy jakiekolwiek inne kwitnące rośliny mogą pięknie ożywić i ozdobić wnętrze. Jednak czasami już w momencie wkładani kwiatów do wazonu zauważamy, że te konkretne rośliny długo nie postoją. Dzieje się tak, gdy były źle przechowywane w kwiaciarni albo kupiliśmy, takie, które były ścinane kilka dni wcześniej. Na szczęście są sposoby, by przywrócić im świeżość i przedłużyć trwałość. Sprawdź, jak dbać o kwiaty w wazonie.

Co zrobić żeby kwiaty w wazonie długo stały? Na to musisz zwrócić uwagę w kwiaciarni

Kwiaty cięte potrzebują odpowiedniego traktowania. Zaraz po ścięciu należy je przenieść do chłodniejszego pomieszczenia i dbać o dostęp do zimnej wody. Zanim rośliny trafią do sprzedaży trzymane są w specjalnych chłodniach. Często, żeby przedłużyć ich trwałość stosuje się także chemiczne odżywki. Jednak w popularnych marketach, tulipany, róże czy goździki trzymane są w wyższych temperaturach, łodygi są ściśnięte a liście poszarpane. Dlatego ważne jest, by zwrócić uwagę na to, w jakim stanie są kwiaty cięte i w jakich warunkach są przechowywane. Lepiej nie kupować roślin, które przed oklapnięciem trzyma jedynie folia, owijająca bukiet.

Jak przedłużyć świeżość kwiatów w wazonie? Zacznij od cięcia

Żeby kwiaty cięte dłużej cieszyły nasze oczy, warto je odpowiednio przyciąć. Zanim włożymy je do wazonu z wodą, trzeba odciąć końcówki (około 3 cm) pod kątem 45 stopni. Trzeba także pozbyć się dolnych liści (w przypadku róż również kolców), w przeciwnym razie zanurzone w wodzie zaczną gnić, co wpłynie na kondycję reszty rośliny. Ważne jest także to, jak ułożymy kwiatową kompozycję. Lepiej nie ściskać i nie związywać łodyg. Kwiaty w wazonie powinny stać luźno.

Jaka woda do ciętych kwiatów? Tak przedłożysz trwałość kwiatów w wazonie

Kwiaty w wazonie będą dłużej stały jeśli wstawimy je do zimnej wody. Jeśli kranówka w naszym domu jest twarda, dobrze jest wcześniej ją przegotować lub przefiltrować. Żeby kwiaty dłużej stały, należy wymieniać ją każdego dnia. Wody nie powinno być też za dużo. Łodygi zanurzamy najwyżej do 5 cm. Przy każdej zmianie wody dobrze jest także ponownie przyciąć końcówki.

Jak dbać o kwiaty cięte? Sposoby na przedłużenie świeżości kwiatów w wazonie

Oprócz standardowej wymiany wody i przycinania można także przedłużyć trwałość kwiatów dodając do nich odżywki. Żeby przedłużyć świeżość ciętych róż, astrów, lilii, mieczyków i goździków warto dodać do wody kwasek cytrynowy w proporcjach 0,5 g na 1 l wody. Można także użyć aspiryny. Wystarczy rozpuścić tabletkę w wodzie, w proporcjach 1 tabletka na 2 l wody. Innym sposobem na przedłużenie świeżości kwiatów ciętych jest dodatek cukru (szczypta) lub miodu (dwie krople) – zadziałają jak odżywka. Z kolei sposobem na przedłużenie trwałości tulipanów jest wódka.

Co zrobić, żeby kwiaty w wazonie długo stały? Ważne jest stanowisko

Kolejną, ważną zasadą na przedłużenie trwałości kwiatów ciętych jest odpowiednie stanowisko. W pełnym słońcu kwiaty zdecydowanie szybciej zwiędną. Wysoka temperatura także im nie służy. Dlatego jeśli chcemy cieszyć oczy pięknym bukietem, ustawmy wazon z roślinami w chłodniejszym miejscu z rozproszonym światłem. Dodatkowo jeśli powietrze jest suche, warto spryskiwać kwiaty miękką wodą.

Jak uratować zwiędnięte róże i tulipany?

Zwiędnięte róże w wazonie można uratować przycinając łodygi. Dodatkowo warto umieścić końce łodyg we wrzątku na kilka sekund, a następnie wstawić do ciepłej wody. W ten sposób zmobilizujesz róże do większego poboru wody. Pomóc może także aspiryna. Jeśli chodzi o więdnące tulipany, można je uratować zanurzając końcówki łodyg w wódce. Wystarczy 30 sekund, by kwiaty odżyły.

Jakie kwiaty stoją najdłużej w wazonie? Te kwiaty cięte są najlepsze

Jeśli szukamy kwiatów, które długo stoją w wazonie powinniśmy postawić na: storczyki, alstremerie, złocienie, amaryliys, anturium, goździki, mieczyki, lewkonie. Rośliny, które także świetnie znoszą ciecie i długo cieszą nasze oczy w wazonie to także: piwonie, róże, astry i cynie, tulipany i żonkile. Najkrócej, bo dwa-trzy dni, postoją: dalie, liliowce i lilaki w tym także bzy.