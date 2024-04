Mój storczyk co tydzień otrzymują pokaźną dawkę sterydowej odżywki. Robię ją w kuchni, a storczyk odwdzięcza się dorodnymi kwiatami. Sąsiadki zielenią z zazdrości. Pielęgnacja storczyków

Zamiast do garnka wsyp 15 g do pralki i nastaw program na pranie ręczników. Sprzątaczka zdradziła mi, że nie pierze ręczników inaczej. Są śnieżnobiałe i miękkie

Obierz to warzywo i przygotuj domową odżywkę do storczyka. Będzie po niej kwitł jak na drożdżach

Jesteśmy prawie pewni, że każdy miłośnik kwiatów choć raz w życiu zetknął się ze storczykami. To przepiękne kwiaty doniczkowe, które w Polsce cieszą się ogromną popularnością. Są łatwe w pielęgnacji, a odpowiednio nawożone potrafią kwitnąć przez wiele lat. Jednym z sekretów bujnych kwiatów orchidei jest jej prawidłowe nawożenie. Nie potrzebujesz do tego kupnych nawozów. W pielęgnacji storczyka świetnie sprawdzi się domowa odżywka z łupin cebuli. Możesz wykorzystać zarówno tradycyjną cebulę, jak i czerwoną lub dymkę. Wystarczy, że około dwie garści łupin cebuli zalejesz litrem ciepłej wody i przelejesz do szczelnie zamkniętego słoika. Tak przygotowaną mieszankę odstaw na jedną dobę, a następnie przecedź. Odżywka do storczyka gotowa. Podlewaj nią kwiat raz w tygodniu. Pierwsze efekty zauważysz już po około dwóch aplikacjach odżywki, czy po dwóch tygodniach. Odżywka z łupin cebuli świetnie sprawdzi się także, gdy Twój storczyk marnieje. Zadziała na niego niczym steryd i pobudzi go wzrostu.

Właściwości odżywki do storczyków z łupin cebuli

Odżywka z łupin cebuli przyspiesza procesy wzrostu i kwitnienia storczyków. Kwiaty są silniejsze i zauważalnie większe, a liście stają się bardziej soczyste. Dodatkowo nawóz z łupin cebuli chroni roślinę przed szkodnikami, takimi jak mszyce. Chroni on także przed gniciem korzeni oraz łodyg i zapobiega występowaniu chorób. Łupiny cebuli zawierają wiele cennych składników odżywczych jak wapń, żelazo, potas, siarkę, fosfor, mangan, miedź, cynk, selen oraz bor.

Rośliny i zioła przynoszące szczęście i bogactwo