Nieziemsko dobra trutka na mrówki w domu. Szkodniki wyniosą się w kilka minut. Ekologiczny środek na mrówki

Jak pozbyć się mrówek z kuchni? Wypróbuj domowe sposoby

Mrówki w domu to wcale nie jest rzadki widok. Te małe stworzenia pojawiają się często latem, kiedy poszukują chłodu i pożywienia. Mogą wejść przez otwarte drzwi, okno lub nawet małe pęknięcia w konstrukcji budynku. Kiedy pojawią się u nas, natychmiast szukamy sposobu na pozbycie się mrówek z domu. W polskich domach najczęściej możemy spotkać faraonki, gmachówki, hutnice, rudnice, czy amazonki. Środków zwalczających owady jest wiele - mogą być one ekologiczne lub chemiczne. Jeśli wolisz unikać używania silnych preparatów chemicznych w walce z owadami w mieszkaniu, to postaw na ekologiczne sposoby na pozbycie się mrówek z domu. Istnieje kilka skutecznych i do tego naturalnych środków na mrówki. Jednym z nich jest miód. Wystarczy wylać trochę miodu na talerzy i postawić w miejscu odwiedzanym przez owady. Miód działa na nie jak wabik. Czym odstraszyć mrówki? Nie one lubią zapachu: tymianku, piołunu, lawendy, mięty, czosnku i pietruszki. Można postawić te warzywa i zioła w swojej kuchni. Ostry zapach octu również odstrasza mrówki. Przygotuj roztwór wody z octem w proporcji 2:1 i spryskaj nim miejsca, w których się pojawiają.

Ekologiczna trutka na mrówki. Znikną z Twojego domu raz na zawsze

Istnieje jeszcze jeden domowy sposób, który pomoże pozbyć się mrówek z domu. Ten proszek działa jak trutka na owady. Chodzi o proszek do pieczenia lub sodę oczyszczoną. Należy rozsypać je w miejscu, w którym mrówki licznie występują. Dobrze sprawdza się jego wykorzystanie w szafkach z żywnością, w których te owady się zagnieździły. Jak działa proszek do pieczenia czy soda na mrówki? Otóż kiedy łakome owady je zjedzą, po prostu giną.

Sonda Stosujesz domowe sposoby do walki z mrówkami w domu? Tak, są bezpieczne i skuteczne Różnie - czasem domowe, czasem chemiczne preparaty Pozbywam się ich chemicznymi środkami