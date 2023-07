Nieziemsko dobry nawóz do ogórków sprawi, że będą rosły jak szalone. Wyastarczą dwa składniki za 5 zł. Naturalny i ekologiczny roztwór ochroni je przed szkodnikami

Pokojówka z luksusowego hotelu zdradziła, z czego lepiej nie korzystać w pokoju. Jak to przeczytasz, to zaczniesz podróżować z własnym czajnikiem. Zapach brudnych skarpetek w herbacie

Jak uprawiać ogórki, aby rosły jak szalone?

Posiadacze przydomowych ogródków szukają ekologicznych sposobów na uprawę zasadzonych przez siebie roślin. I raczej ten fakt nikogo nie dziwi - w końcu uprawiamy je, aby były zdrowe i wolne od chemii. Ogórki obficie rosną w ziemi żyznej, bogatej w próchnicę. To warzywa ciepłolubne, dlatego najlepiej znaleźć im nasłonecznione miejsce, gdzie ziemia szybko się nagrzewa i jest lekko wilgotna. Oczywiście podczas uprawy warzyw w ogrodzie nie wolno zapominać o ich nawożeniu, aby były odporne na wszelkie choroby, szkodniki i dawały obfite plony. W tym celu najlepiej zastosować naturalny nawóz do ogórków. Wiele z nich można w prosty sposób przygotować samodzielnie ze składników, które masz w domu. Oczywiście najpopularniejszym nawozem do ogórków jest obornik, ale śmiało można go zastąpić obierkami lub fusami.

Domowy nawóz do ogórków z mleka

Jednym z naturalnych nawozów do ogórków polecanych przez ogrodników jest roztwór mleka i wody. Dzięki niemu dostarczamy roślinie wapnia potrzebnego do jej rozwoju. Taki nawóz można stosować jako oprysk, który nie tylko odżywi ogórki, ale też utworzy barierę przed grzybami i insektami. Można nim także po prostu podlewać warzywa. Jak go przygotować? Wymieszaj 1 litr chudego mleka z 10 litrami wody o temperaturze pokojowej.

Nieziemsko dobry nawóz do ogórków. Ekologiczna odżywka

Polecaną i prostą w przygotowaniu odżywką do ogórków jest ta z wykorzystaniem drożdży. Bezpieczny i skuteczny nawóz z drożdży można z powodzeniem zastosować do podlewania ogórków i innych warzyw w naszym ogrodzie. Drożdże są źródłem ważnych dla roślin substancji, które pobudzają ich wzrost i kwitnienie, wzmacniają system korzeniowy, ułatwiają pobieranie wody i składników mineralnych z gleby, a także ograniczają występowanie chorób. Wystarczy rozpuścić 100 g świeżych drożdży piekarskich w 10 litrach ciepłej, miękkiej wody, dodać około 50 g cukru, a następnie odstawić roztwór na 4 godziny. Taki nawóz do ogórków należy stosować raz na dwa tygodnie.

