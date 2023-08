Obłędny trik na szybkie wysiszenie prania. Idealny po urlopie, gdy pranie piętszy się niemiłośniernie. W ten sposób zoaszczędzisz czas, a pranie będzie suchutkie

Węgierskie leczo według Roberta Makłowicza. Polacy robią to źle. Cukinia i pieczarki to zakazane składniki

Sposoby na szybkie suszenia prania. Ubrania wyschną o wiele szybciej

Według badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, aż 52 proc. ankietowanych przyznało, że po powrocie z urlopu najbardziej nie znosi prania. To czynność, którą trzeba wykonać, ale powiedzmy sobie szczerze, nikomu się nie chce. Zwłaszcza, że najczęściej nie kończy się na jednym praniu. Jeżeli chcesz ułatwić sobie ten proces to koniecznie sprawdź domowe patenty na przyspieszania suszenia. Dzięki temu szybciej uporasz się z problemem, a schnące ubrania przestaną wisieć w każdym wolnym miejscu w mieszkaniu.

Jak przyspieszyć suszenie się prania? Poznaj te metody

Najłatwiejszym i najskuteczniejszym sposobem jest oczywiście skorzystanie z suszarki bębnowej. Nie każdy jednak ją posiada. Co w takim przypadku? Pranie wyschnie szybciej jeżeli podczas prania ustawisz wysokie obroty wirowania. Wtedy pranie może wyschnąc nawet w godzinę. Pamiętaj jednak, że nie wszystko tkaniny można wirować. W takim przypadki możesz wykorzystać ręcznik i "naturalne wirowanie". Ten sposób sprawdza się nadzwyczaj dobrze. Po wyjęciu ubrań z pralki ułóż je na dużym ręczniku. Następnie zawiń je w ręcznik i mocno skręć. W ten sposób odsączysz nadmiar wody z ubrań, a one wyschną szybciej. Dla niecierpliwych skutecznym patentem może okazać się również suszenie ubrań w piekarniku.W ten sposób rewelacyjnie wysuszysz jeansy. Rozgrzej piekarnik do 200°C (najlepiej z termoobiegiem) i włóż do niego na 5 minut spodnie. Wyjmiesz je całkowicie suche.

