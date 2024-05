Ochrona przeciwsłoneczna na najwyższym poziomie

Mieszam ze sobą te warzywa i dodaję wody. Raz w miesiącu podlewam tym róże, a one kwitną niczym zaczarowane. Tak pięknych róży nie miałam nigdy wcześniej. Odżywka do róży

Podlewam tym hortensję co 4 tygodnie. Kwitnie bujnie jak szalona. Krzewy są całe kolorowe. Najlepszy nawóz do hortensji

A by w pełni bezpiecznie korzystać z uroków lata i cieszyć się słońcem, postaw na serum z witaminą C oraz krem z SPF od NUXE! Efekt glow, zapobieganie powstawaniu przebarwień oraz ich redukcja, wzmocnienie ochrony przeciwsłonecznej – to tylko niektóre zalety tego połączenia. Dodatkowo dzięki zmysłowym konsystencjom i zapachom, które oferuje marka NUXE, aplikacja produktów, a nawet replikacja SPF stanie się czystą przyjemnością. NUXE proponuje różnorodne sera z witaminą C z odmiennych linii, w zależności od wieku i potrzeb skóry. A formuły produktów ochronnych z linii NUXE Sun zawierają ekskluzywny, opatentowany system ochrony przeciwsłonecznej, łączący 2 estry i 3 organiczne filtry przeciwsłoneczne, które słyną ze skutecznej ochrony UVA/UVB o szerokim spektrum działania. Co więcej, kosmetyki nie mają negatywnego wpływu na środowisko naturalne ani ekosystem morski. Kąpiele słoneczne nigdy nie były przyjemniejsze. Postaw na NUXE Sun i spędzaj lato tak, jak lubisz najbardziej!

Zobacz także: Dowiedz się jak wspierać pielęgnację skóry trądzikowej od podstaw

ZAPEWNIJ SKÓRZE OCHRONĘ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE I DELEKTUJ SIĘ SŁOŃCEM!

NUXE Prodigieuse® BOOST Rozświetlające serum z witaminą C

Certyfikowane, organiczne serum z witaminą C wygładza i natychmiastowo rozświetla skórę. Wystarczą tylko 3 krople, żeby dodać jej blasku. Zawiera aż 5% stabilizowanej witaminy C naturalnego pochodzenia, która posiada potrójne działanie: rozświetlające, przeciwstarzeniowe i antyoksydacyjne. Jego odświeżająca i lekka formuła stapia się ze skórą, uwalniając moc stabilizowanej witaminy C i kwasu hialuronowego pochodzenia naturalnego. Skóra błyskawicznie zostaje wygładzona, rozświetlona i wydaje się jaśniejsza. Serum zapewnia 8-godzinną skuteczność antyoksydantów w celu redukowania działania wolnych rodników i ochrony skóry przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Przy regularnym stosowaniu eliminuje pierwsze oznaki starzenia, napina i wypełnia skórę. Zawiera nuty zapachowe w 100% pochodzenia naturalnego.

NUXE Nuxuriance ULTRA Serum przeciwstarzeniowe na przebarwienia

Wzbogacone witaminą C serum przeciwstarzeniowe pomaga zmniejszyć widoczność przebarwień, jednocześnie dodając cerze zdrowego, promiennego blasku. Zawiera niezwykle skuteczną, ekskluzywną technologię opartą na składnikach pochodzenia naturalnego, skuteczniejszą niż retinol: Technologię Alfa[3R]. Będący sercem formuł do pielęgnacji twarzy koncentrat Nuxuriance ULTRA Alfa[3R] o niezrównanej innowacyjności działa na skórę na 3 różnych poziomach, zapewniając kompleksową korektę głównych oznak starzenia: zmarszczek, utraty jędrności i blasku, zwiotczenia. Technologia Alfa[3R] to innowacja stworzona w Laboratoriach NUXE we Francji, inspirowana niezwykłą mocą i siłą natury. W samym sercu tej wyjątkowej technologii znajduje się trio składników pochodzenia naturalnego - kwas hialuronowy, Alfalfa – organiczny ekstrakt z lucerny siewnej oraz ekstrakt z liliowca rdzawego. W połączeniu oferują globalną korektę przeciwstarzeniową w zwalczaniu głównych oznak starzenia.

NUXE Sun Mleczko do twarzy i ciała w sprayu SPF 50

Jest odporny zarówno na wodę, jak i pot, a jego konsystencja w sprayu roztapia się na skórze z zachwycającą zmysłowością, nie pozostawiając białych smug ani tłustego wykończenia. Połączenie wysokiej ochrony przeciwsłonecznej oraz głębokie odżywienie dzięki bogactwu składników odżywczych. Głównymi składnikami aktywnymi są wyciągi z ryżu i rozmarynu, które chronią skórę przed przedwczesnym fotostarzeniem się. Ponadto ekstrakt z karobu naturalnie podkreśla opaleniznę. Daj się uwieść egzotycznym nutom słodkiej pomarańczy, gardenii tahitańskiej i wanilii.

NUXE Sun Lekki krem do twarzy SPF 50

Krem zapewnia satynowe wykończenie, uwodząc nutą zapachową gardenii tahitańskiej i wanilii. Naturalne ekstrakty z ryżu i rozmarynu, znane z właściwości antyoksydacyjnych, w połączeniu z witaminą E zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się skóry. Ekstrakt z kwiatu Kau Pe ma właściwości kojące oraz łagodzące uczucie przegrzania związane z nadmierną ekspozycją słoneczną. Ekstrakt z hiacyntu wodnego (patent FR) chroni skórę przed przesuszeniem.

NUXE Sun Zachwycający krem do opalania twarzy i ciała SPF 50

Krem o doskonałej kremowej konsystencji. Nawilża, zapobiega przedwczesnemu fotostarzeniu skóry i ogranicza pojawianie się przebarwień na twarzy. Głównymi składnikami aktywnymi są wyciągi z ryżu i rozmarynu, które pomagają chronić skórę przed przedwczesnym fotostarzeniem się. Ponadto ekstrakt z mączki chleba świętojańskiego ma właściwości podkreślające opaleniznę. Pielęgnację dodatkowo uprzyjemniają nuty słodkiej pomarańczy, gardenii tahitańskiej i wanilii.

NUXE Sun Mleczko do opalania do twarzy i ciała SPF 50

Zanurz się w jedwabistej formule Mleczka do opalania, które otuli Cię zmysłowym zapachem letnich przygód. Intensywnie nawilża i nie pozostawia białego filmu na powierzchni skóry. Dzięki opatentowanej formule trzech filtrów zapewnia optymalną ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB. Naturalne ekstrakty z ryżu i rozmarynu zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się i powstawaniu przebarwień na skórze. Efekt? Równomierna i promienna opalenizna.

i Autor: materiał prasowy Pielęgnacja