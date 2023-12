Odkąd przestałam tam stawiać storczyka, to zaczął bujnie kwitnąć. Sąsiadka wiecznie dopytuje mnie o pielęgnację orchidei. Jak dbać o storczyka?

Pielęgnacja storczyków w domu. Gdzie najlepiej ustawić orchideę?

Storczyki to najpopularniejsze kwiat domowe. Nic w tym dziwnego, ich kwiat są przepiękne i potrafią kwitnąć przez wiele lat. Dodatkowo storczyki nie wymagają specjalistycznej wiedzy na temat pielęgnacji roślin. To idealne kwiaty dla początkujących. W moim domu zawsze było wiele storczyków. Nie wszystkie jednak kwitły i rosły tak, jak tego oczekiwałam. Okazało się, że problem tkwił w miejscu, gdzie je ustawiłam. Większość moich storczyków stała na parapecie. To najpopularniejsze miejsce w polskich domach do ustawiania roślin. Jednak niektóre gatunki kwiatów nie powinny tam stać. Storczyki kochają światło jednak ostre promienie słoneczne mogą być dla nich zabójcze. Letnie słońce może popalić liście. Kolejnym ryzykiem stawiania storczyków na parapecie jest szyba. To właśnie błąd, który sama popełniałam przez lata. Jeżeli liście storczyka stykają się z szybą to zimą może skończyć się to źle. Niskie temperatury sprawią, że na liściach orchidei pojawią się srebrne plamki. Storczyki nie lubią także przeciągów, a stojąc blisko okna są na nie narażone. Odkąd przestawiłam orchideę w głąb salonu, to kwietnie o wiele bardziej okazale.

Jakie warunki lubią storczyki?

Storczyki lubią jasne i nasłonecznione miejsca z rozproszonym światłem. Potrzebują także wiele wilgoci. Zwłaszcza latem warto zadbać o odpowiednie nawilżenie powietrza w domu. Zimą ich zapotrzebowanie na wilgoć jest nieco mniejsze. Orchideę należy obficie podlewać, raz w tygodniu latem i raz na dwa tygodnie zimą.

