Odkryłam najlepszy sposób na pranie ręczników. To nie ocet ani soda oczyszczona. Do pralki wrzucam 1 tabletkę i nastawiam pranie ręczników. Po skończonym programie są miękkie i czyste

Za każdym razem wkładam to do szuflady z bielizną. Roztacza przepiękny zapach, a w całym pokoju unosi się aromat szczęścia. Naturalny sposób na perfumowanie bielizny

Wrzucam 1 tabletkę i nastawiam pranie ręczników. Po skończonym praniu ręczniki są pachnące i miękkie

Najpopularniejsze, domowe sposoby na pranie ręczników to ocet i soda oczyszczona. Ta druga to genialny i naturalny wybielacz. Soda oczyszczona rewelacyjnie sprawdzi się w przypadku białych lub poszarzałych ręczników. Ocet z kolei zadba o materiał i sprawi, że ręczniki nie będą robiły się sztywne. Znajoma pokazała mi jeszcze jeden sposób na pranie ręczników, który moim zdaniem okazał się najskuteczniejszy i najprostszy. Do bębna pralki wystarczy wrzucić 1 tabletkę aspiryny i nastawić pranie ręczników. Po skończonym cyklu ręczniki będą idealnie doprane i mięciutkie. Aspiryna sprawdza się nie tylko podczas choroby, ale ma także szereg właściwości, które pomagają w domowych porządkach. Aspiryna dodawana do prania ręczników usuwa z nich brzydkie zapachy (w tym zapach potu), plamy oraz sprawia, że poszarzałe tkaniny odzyskują swój kolor. Od kiedy przetestowałam tern sposób to już nie piorę ręczników inaczej.

Nietypowe zastosowanie aspiryny

Aspiryna sprawdzi się nie tylko podczas prania. Dzięki swoim właściwościom aspiryna pomoże także z zatkanym zlewem i udrożni rury. Aspiryną usuniesz również rdzę. Rozkrusz kilka tabletek aspiryny, zwilż miejsce pokryte rdzą i posyp je sproszkowaną aspiryną. Odczeka około 10 minut i przetrzyj całą powierzchnię do sucha. Aspiryna to także najlepsza odżywka do kwiatów. Rozpuść ją w wodzie i podlewaj nią domowe rośliny. Kwas acetylosalicylowy zawarty w aspirynie zadba o układ odpornościowy roślin i sprawi, że kwiaty będą bujne i zielone.

