Odżywka z 3 składników rozhula Twoje fiołki. Nawet najbardziej oporne zaczną wypuszczać nowe kwiaty. Pobudzają odżywka do fiołków

Fiołek afrykański, mimo przesądów o pechu, może obficie kwitnąć nawet jesienią i zimą, pod warunkiem właściwej pielęgnacji.

Zapewnij mu jasne, ciepłe stanowisko bez przeciągów i pamiętaj o kluczowym podlewaniu od dołu, aby nie uszkodzić wrażliwych liści.

Odkryj tajną, domową odżywkę, która pobudzi go do kwitnienia i sprawi, że Twój fiołek afrykański będzie obsypany kwiatami!

Co zrobić, aby fiołek afrykański zakwitł jesienią?

Fiołek afrykański to wyjątkowy kwiat doniczkowy. Odpowiednio pielęgnowany potrafi zakwitać nawet do zimy. Wiele osób uwielbia jego fioletowe kwiaty, a także mięsiste liście. Mimo to fiołki nie cieszą się dobrą renomą wśród osób przesądnych. Niektórzy wierzą, że fiołki afrykańskie to kwiaty przyciągające nieszczęście oraz wysysające dobrą energię z domu. Naszym zdaniem fiołki to przede wszystkim piękne kwiaty, które wymagają pewnej wiedzy ogrodniczej, a ich zła sława wzięła się z nieumiejętnej pielęgnacji. Rób to ze swoimi fiołkami, a będą kwitły jak szalone i zdecydowanie nie przyniosą pecha.

Jak zatem dbać o fiołki afrykańskie? Kwiat ten przede wszystkim uwielbia słońce. Powinien stać na dobrze nasłonecznionym stanowisku. Ważne jednak, aby słońce nie paliło bezpośrednio liści. To może prowadzić do marnienia rośliny oraz wstrzymania kwitnienia. Fiołek powinien mieć stałą, ciepłą temperaturę. Najlepiej rośnie w temperaturze około 20 st. Celsjusza. Podobnie, jak w przypadku wielu innych roślin doniczkowych, fiołki źle znoszą przesuszone powietrze od grzejników. W sezonie jesienno-zimowym stawiaj je w pewnej odległości od kaloryfera.

Bardzo ważnym elementem pielęgnacji fiołków jest podlewanie. Kwiaty te maja bardzo wrażliwe liście, pokryte mieszkiem. Nie powinny być one moczone. Eksperci wskazują, aby fiołki namaczać od dołu. Wystarczy wstawić doniczkę do podstawki z wodą i odczekać kilka minut.

Aby fiołek afrykański kwitł obficie, warto również pamiętać o regularnym usuwaniu przekwitłych kwiatostanów i żółknących liści. To nie tylko poprawia estetykę rośliny, ale przede wszystkim pozwala jej skupić energię na produkcji nowych pąków, zamiast na utrzymywaniu obumierających części. Dodatkowo, dla zapewnienia równomiernego wzrostu i kwitnienia, co kilka dni delikatnie obracaj doniczkę o ćwierć obrotu, tak aby wszystkie strony rośliny miały dostęp do światła.

Wymieszaj ze sobą te składniki i podlewaj fiołki. Nawóz, który je wzmocni i pobudzi do kwitnienia

Jeżeli Twój fiolek wstrzymał kwitnienie i nie chce wypuszczać nowych pąków, to możesz pobudzić go domową odżywką. Wystarczy, że w dużym garnku wymieszasz 1 litro wody, 1 łyżkę sproszkowanego czosnku oraz 1 łyżkę kurkumy. Całość należy odstawić na około godzinę, aby składniki dobrze się rozpuściły. Tak przygotowanym roztworem podlewaj fiołki raz w miesiącu. Na jeden kwiat wystarczy jedna szklanka nawozu. Czosnek chroni kwiat przed chorobami oraz wzmacnia jego odporność. Kurkuma z kolei zwiera polifenole oraz kurkuminę, które przeciwdziałają pojawieniu się zarodników grzybów praz pleśni. Taka odżywka pobudzi kwiat do lepszego wzrostu oraz wypuszczania pąków.

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