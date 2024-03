Ogrodnik zdradził mi złotą zasadę nawożenia trawnika. Wczesną wisoną zawsze nawożę w ten sposób swój trawnik, a trawa rośnie bujna i zielona. Sposób na piękny dywan z trawy

Babcia zawsze goniła wszystkich, by prać w ten sposób ręczniki. Zapomnij o occie i sodzie. Trik z PRL-u, który wywabi brzydki zapach i zmiękczy materiał. Sposób na pranie ręczników

Pielęgnację trawnika warto zacząć już wczesną wiosną. Dzięki temu latem będziemy mogli cieszyć się pięknym dywanem trawy. Wiosenne prace ogrodowe należy zacząć od grabienie ubiegłorocznych liści oraz obumarłej trawy. W miejscach, gdzie pojawiły się łyse placki ziemi warto posadzić świeżą trawę. Wiosna to także dobry czas na przeprowadzenie wertykulacji trawnika, czyli napowietrzenie go. Ta czynność sprawi, że trawa będzie lepiej rosnąć, a mech nie będzie się pojawiać. Podczas nawożenia trawnika wiosną warto zadbać o kilka składników odżywczych. To właśnie ich trawa potrzebuje najbardziej. Jednym z takich składników jest azot i potas. Azot poprawia wzrost roślin. Sprawia, że trawa rośnie silna i zielona. Potas z kolei odpowiada na rozwój systemu korzeniowego. Jest stymulatorem trawy i wspomaga jej odporność na suszę oraz choroby.

Trawę powinno nawozić się metodą krzyżową. Ta sama zasada obowiązuje podczas wysiewu. Całość trawnika podziel na połowę i nawoź dokładnie wzdłuż i wszerz. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że nawóz został równomiernie rozprowadzony. Znajomy ogrodnik powiedział mi, że tylko ten sposób nawożenia trawy gwarantuje sukces.

