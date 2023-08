Picie tej herbaty jest zakazane. Niszczy wątrobę i może mieć fatalne skutki dla zdrowia

Picie herbaty (podobnie jak innych napojów), ma swoje wady i zalety. Dla wielu osób filiżanka złocistego napoju jest lekarstwem na zgiełk. Zupełnie jak w piosence Kabaretu Starszych Panów, gdy nadchodzi jesień, herbata staje się jednym z najbardziej pożądanych trunków, który działa dobrze nie tylko na naszą duszę, ale i ciało. Za jedną z najzdrowszych herbat uznaje się białą, bogatą w antyoksydanty. Z badań naukowców wynika, że regularne spożywanie dwóch filiżanek dziennie zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału serca niemal o połowę. Czarna herbata pobudza układ nerwowy i zwiększa koncentrację. Zielona zaś wspomaga metabolizm. Jednak pod hasłem „herbata” kryje się mnóstwo naparów i nie każdy działa na nasz organizm zbawiennie. Które herbaty mogą być szkodliwe?

Jakich herbat unikać? Picie tych naparów może być szkodliwe

W wielu krajach herbata oraz nalewki z żywokostu są zakazane. Ta popularna lecznicza roślina zawiera alkaloidy, które uszkadzają wątrobę. Dlatego lepiej powstrzymać się od naparów i wykorzystać to zioło do stosowania zewnętrznie. Żywokost jest niezwykle skuteczny w leczeniu owrzodzeń, ran i otarć. Maść z żywokostu pomoże także w leczeniu urazów takich jak np. skręcona kostka. Wracając jednak do herbat, w ostatnim czasie sporą popularnością cieszą się różnego rodzaju herbatki oczyszczające. Niestety nie zawsze jest to dobry wybór. Naszą uwagę powinny zwrócić te, które w składzie mają senes. Zawarte w roślinie sennozydy są skutecznym środkiem w walce z zaparciami. Niestety organizm szybko się do nich przyzwyczaja i rozleniwia jelita. Długotrwale stosowanie może zaburzyć pracę naszego organizmu. Ponadto herbatek z senesem nie powinno stosować się przy owrzodzeniach i niewydolności nerek oraz stanach zapalnych jelit. Nadmiar może wywołać biegunkę, utratę soli mineralnych i odwodnienie. Szkodliwe mogą być także inne ziołowe napary. Zanim zaczniemy je stosować, warto sprawdzić przeciwwskazania. Jednak zaszkodzić nam mogą także inne herbaty, szczególnie te o wątpliwym składzie, sztucznie aromatyzowane, słodzone i chemicznie zanieczyszczone. Nie zawsze dobrze będą na nas wpływać także herbaty z dużą zawartością teiny. Powinniśmy również unikać herbat w papierowych torebkach, które mogą zawierać klej i inne szkodliwe dla naszego zdrowia substancje, takie jak np. chlor czy pestycydy.

Czy herbata z cytryną lub mlekiem jest zdrowa?

Choć wiele osób nie wyobraża sobie jesieni bez herbaty z cytryną, to według naukowców nie jest to dobre rozwiązanie. Taki napar może przyczynić się do rozwoju choroby Alzheimera. W liściach herbaty znajduje się glin, który przedostaje się do naparu. Na szczęście nasz organizm go nie przyswaja. Więc samo picie herbaty nie przyczyni się wystąpienia wyżej wymiennej choroby. Jednak, jeśli do naparu dodamy cytrynę, zachodzi reakcja chemiczna, której efektem jest powstanie cytrynianu glinu, który przenika do organizmu i kumuluje się w mózgu. Jeśli zamiast cytryny, do herbaty dodajesz mleko, to musisz wiedzieć, że „bawarka” nie jest tak zdrowa, jak zwykła herbata. Według naukowców taki napój traci około 25 proc. cennych właściwości antyoksydacyjnych.

ZOBACZ TEŻ: Jedz ogórki, póki trwa sezon. 5 niesamowitych właściwości świeżych ogórków

Sonda Kawa czy herbata? Kawa Herbata Tylko woda Nic z powyższych