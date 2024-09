Chociaż często wydaje nam się, że muszki owocówki biorą się znikąd, to owady kuszą lekko zgniłe lub nagniecione owoce i warzywa, ale także ocet, piwo lub wino. Owady, które popularnie nazywamy owocówkami to wywilżna karłowata. Muszki mają doskonale rozwinięty węch i to właśnie zapach owoców, szczególnie tych psujących się, przyciąga je do naszego mieszkania. Odżywiają się drożdżami z procesu fermentacji. Wystarczy im nadgniły kawałek np. jabłka, by złożyć jaja, larwy szybko przyjmują dorosłą postać. Mimo że owocówki żyją krótko, bo zaledwie 10 dni, to rozmnażają się w ekspresowym tempie dlatego, gdy się pojawią lepiej działać szybko. A żeby zapobiec ich obecności owoce i warzywa trzymamy dobrze zabezpieczone. Nadgniłe szybko wyrzucamy do zewnętrznego kosza. Podobnie robimy z otwartymi butelkami fermentowanych napojów.

Pokrój w plastry i zalej tym płynem. Domowy sposób na to, jak pozbyć się muszek owocówek

Jednym z domowych sposobów na pozbycie się muszek owocówek z domu jest pułapka ze słoika, szklanki lub miseczki. Do naczynia wlewamy 100 ml wody, 100 ml octu jabłkowego i łyżeczkę płynu do mycia naczyń. Całość mieszamy tak, by wytworzyła się delikatna piana. Na wodzie układamy plaster jabłka, gruszki lub brzoskwini. Taką pułapkę ustawiamy w miejscu, gdzie najczęściej pojawiają się owady. Skuszone aromatem octu i jabłka wpadną do wody, ale dzięki płynowi do mycia naczyń już z niej nie wyjdą. Innym sposobem na pozbycie się muszek jest odkurzacz. Owocówki są raczej powolne, więc chmarę można wciągnąć rurą włączonego odkurzacza. Żeby dostarczyć owady, warto także użyć zapachów, których nie lubią. W kuchni można ustawić doniczki z bazylią i miętą, a zasłony spryskać olejkiem lawendowym.

