Postaw dokładnie tę liczbę doniczek na parapecie, a czekać na Ciebie będzie deszcz pieniędzy, Numerologia wskazuje, że ta liczba kwiatów na bogactwo ześle rób obfitości

Postaw taką liczbę kwiatów na parapecie, a przyciągniesz bogactwo

Już od tysięcy lat wierzono, że rośliny posiadają magiczną moc. Były one wykorzystywane we wszelkiego rodzaju rytuałach i obrzędach religijnych. Również dzisiaj wiele osób wierzy, że niektóre kwiaty przyciągają dobrą energię. Mogą zapewnić domostwu szczęście oraz powodzenie w finansach. Aby ich moc była jeszcze większa należy hodować kwiaty w określonej liczbie. Tylko konkretna liczba doniczek może sprawić, że w Twoim życiu pojawią się dodatkowe pieniądze. W numerologii liczbą, która odpowiada za bogactwo jest 8. Symbolizuje ona dostatek oraz umiejętność zarządzania finansami. Liczba 8 przynosi dobrobyt oraz może zapewnić finansowe szczęście. Postaw na parapecie 8 doniczek z kwiatami na bogactwo, a przyciągniesz do siebie wielką moc.

Jakie kwiaty przyciągają pieniądze?

Jeżeli chcesz zapewnić domostwu powodzenie w finansach to koniecznie postaw na parapecie grubosza jajowatego. Inaczej nazywany drzewkiem szczęścia zapewni dobrobyt i sprawia, że domownicy nie narzekają na braki w oszczędnościach. Innym kwiatem, które może zapewnić Ci bogactwo jest pilea peperomioides, czyli popularny pieniążek. Jego liście przypominają monety i dlatego uznaje się, że roślina ta może zesłać na domowników pieniądze. Inne kwiaty szczęścia to fikus, stoczyk oraz bambus. 8 doniczek z tymi kwiatami sprawi, że w Twoim domu zapanuje spokój oraz obfitość.