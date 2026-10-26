Potworny błąd, przez który Twoje kwiaty doniczkowe jesienią i zimą marnieją i padają. Storczyki zrobią to w tydzień. Pod żadnym pozorem nie stawiaj ich tam. Już parapet będzie lepszym rozwiązaniem

Największy błąd w pielęgnacji kwiatów doniczkowych jesienią i zimą. Żaden nawóz nie pomoże, jeżeli tego nie zmienisz

Jesień i zima to szczególny okres w pielęgnacji kwiatów doniczkowych. Niektóre gatunki wchodzą w okres spoczynku, a inne przygotowują się do kwitnienia. Popularne odmiany storczyków kwitną właśnie jesienią, a grudnik wypuszcza pąki pod koniec roku. Bez względu jednak na biologiczny kalendarz wybranych gatunków roślin doniczkowych jest jedna rzecz, która jest dla nic wspólna. Mowa o sezonie grzewczym i przesuszonym powietrzu.

Rozgrzane kaloryfery mogą mocno przesuszać powietrze w pomieszczeniu. Eksperci wskazują, że prawidłowy poziom nawilżenia powietrza wynosi od 40 do 60 proc. Wartości poniżej odbijają się na naszym zdrowiu (powodując przesuszenia skóry oraz błon śluzowych), a także na kondycji kwiatów. Popularne gatunki kwiatów doniczkowych, takie jak storczyki, grudnik, zamiokulkas czy skrzydłokwiat źle znoszą nadmierne wysuszone powietrze. Storczyki oraz skrzydłokwiat jesienią i zimą dobrze znoszą zraszanie liści odstaną wodą. Dzięki temu są w stanie absorbować wodę z powietrza. Wyjątkiem jest zamiokulkas, który naturalnie pochodzi z suchych rejonów Afryki i nie wymaga dodatkowego nawodnienia.

Dużym błędem, jaki popełnia się podczas jesiennej i zimowej pielęgnacji kwiatów doniczkowych jest stanowisko. Większość osób wybierając odpowiednie miejsce na doniczkę kieruje się przede wszystkim dostępem do światła słonecznego. Przez to umyka jeden ważny szczegół. Jesienią i zimą nie zaleca się stawiania kwiatów doniczkowych na parapetach nad grzejnikami. Nagrzane od kaloryfera powietrze, a z drugiej strony zmienne i niższe temperatury skutecznie blokują rozwój kwiatów. Dochodzi do swoistego szoku termicznego. Na cienkich liściach mogą pojawić się plamy, korzenie przemarzają, a unoszące się suche powietrze sprawia, że rośliny nie są w stanie właściwie pobierać wody. W efekcie dochodzi do przesuszeń na brzegach liści. Skuteczne jest również grupowanie roślin, które naturalnie tworzą własny mikroklimat, zwiększając ogólną wilgotność. Dla bardziej wymagających gatunków, zwłaszcza tropikalnych, doskonałym rozwiązaniem może być elektryczny nawilżacz powietrza.

Mało osób zdaje sobie sprawę, że nie tylko parapety stanowią problem dla kwiatów doniczkowych jesienią i zimą. Równie niekorzystne może okazać się stanowisko na podłodze, jeżeli mamy w domu zamontowane ogrzewanie podłogowe. Warto podkreślić, że ogrzewania podłogowe to coraz popularniejsze rozwiązanie, które montuje się nie tylko w domach jednorodzinnych, ale jest także możliwe w blokach.

Ogrzewanie podłogowe negatywnie wpływa na większość popularnych odmian kwiatów doniczkowych. Nadmiernie rozgrzewa bryłę korzeniową i przyspiesza parowanie wody z doniczki. Dodatkowo może ono powodować nadmierne przesuszenie powietrza, a także kumulować cząsteczki kurzu, które osiadają na liściach blokują procesu fotosyntezy. Eksperci nie zalecają bezpośredniego stawiania kwiatów na podłodze. O wiele lepiej sprawdzają się specjalne stojaki.

Quiz o kwiatach. Test, który sprawdzi, czy Twoja wiedza rozkwitła, czy jednak te rośliny to wciąż tajemniczy ogród Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się kwiat, który jest symbolem miłości i ma czerwone płatki? Róża Aster Fiołek Następne pytanie

10