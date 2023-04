Modny prezent na komunię 2023 do 300 złotych. Fajne gadżety i pamiątki komunijne. Komunia maj, czerwiec 2023

Tych słów nigdy nie mów dzieciom. To 4 rzeczy, które sprawią, że Twoje dziecko straci pewność siebie i w przyszłości może Cię za to obwiniać

Tych urządzeń nigdy nie odłączaj od prądu. Zamiast oszczędzić, stracisz wielkie pieniądze. Lista sprzętów, który muszą być stale podłączone do prądu

To warto wiedzieć

Używasz tego codziennie, a to przyciąga kleszcze. Zrezygnuj tej jednej rzeczy, a kleszcze będę Cię omijać szerokim łukiem

Prezent na komunię 2023. Co kupić dziecku na pamiątkę?

Komunie 2023 rozpoczną się lada moment, dlatego wiele osób już teraz zastanawia się, co podarować z tej okazji chłopcu przystępującemu do sakramentu. Wiele osób wręcza z tej okazji po prostu pieniądze w kopercie i ewentualnie dołączą do tego drobny podarunek na pamiątkę. Jednak są tacy, którzy nie chcą dawać dziecku pieniędzy i zdecydowanie wolą kupić prezent na komunię 2023. O czym teraz marzą dzieci? Trendy na prezenty komunijne ulegają zmianie, jednak są tradycyjne podarunki, które są wspaniałą pamiątką przyjęcia tego sakramentu. Chodzi tu głównie o Pismo Święte, czy złoty łańcuszek z zawieszką. Często warto zapytać dziecko wprost, jaki prezent na komunię 2023 chciałaby dostać.

Prezent na komunię do 300 zł. Modne gadżety dla 9-latka

W sytuacji, gdy chcemy wręczyć modny prezent na komunię, który na pewno ucieszy 9-latka i będzie spełnieniem jego marzeń, warto przejrzeć oferty sklepów sportowych czy tych z elektroniką. Przygotowaliśmy zestawienie prezentów na komunię 2023 dla dziewczynki i dla chłopca, które kosztują mniej niż 300 złotych, a są wymarzonymi gadżetami 9-latków.

Sonda Ile dajesz do koperty na komunię? 100-300 złotych 400-700 złotych Więcej niż 700 złotych Nie daję koperty, wolę kupć prezent