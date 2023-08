Proste ćwiczenia na płaski brzuch dla kobiet po 50-tce. Trzy ruchy, które skutecznie rozprawią się z boczkami i oponką. Jak schudnąć z brzucha?

Jak schudnąć z brzucha? To najważniejsza zasada

Aby pozbyć się nadprogramowych kilogramów należy być w deficycie. W dużym skrócie oznacza to, że należy przyjmować mniej kalorii niż się spala. Eksperci sugerują by deficyt kaloryczny wynosił około 300/400 kalorii na dzień. Większy deficyt może być niebezpieczny dla zdrowia i spowolnić metabolizm, a co za tym idzie kilogramy przestaną spadać. Deficyt kaloryczny jest niezbędny podczas procesu chudnięcia. Bez niego ani rusz. Aktywność fizyczna pomaga utrzymać deficyt kaloryczny (więcej się ruszamy, to więcej kalorii spalamy). a także wzmacnia i ujędrnia ciała. Ćwiczenia wspomagają także wydolności pomagają utrzymać zdrową sylwetkę.

Ćwiczenia na płaski brzuch dla kobiet po 50-tce

Jeżeli nie jesteś dobrze wyćwiczona i nie znasz prawidłowej techniki wykonywania ćwiczeń do odpuść sobie robienie klasycznych brzuszków. W ten sposób nie tylko mięśnie brzucha nie będą pracować, ale również nadwyrężysz sobie kark. W zamian postaw na inne ćwiczenia. Pamiętaj, by podczas ich wykonywania skupić się na pracy mięśni. Dzięki temu ruchy będą jeszcze bardziej skuteczne.

3 proste ćwiczenia na brzuch

Ręce załóż za głowę, następnie podnieś nogi ugięte w kolanach i prawym kolanem sięgnij do lewego łokcia i lewym kolanem do prawego łokcia.

Połóż się na plecach, ramiona wyprostuj w górze, a nogi podnieś i ugnij w kolanach. Wykonaj tak zwanego martwego robaka, opuść przeciwległą rękę i nogę na dół. Pamiętaj, by w tej pozycji lędźwi mieć przyklejone do podłoża.

W pozycji stojącej podciągaj kolano do brzucha. Staraj się utrzymać równowagę i pracuj mięśniami brzucha.

