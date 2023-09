Przepiękne imiona dla dzieci, które teraz są uwielbiane przez rodziców. Kiedyś były zakazane. "Agnieszka, Agata, Bartłomiej"

Wlej ten płyn do czajnika i podgrzej. Rozpuści kamień w 20 minut. Nie ma sobie równych. Działa jak profesjonalny odkamieniacz

Zagraniczne imiona dla dziewczynek i chłopców

Pewne imiona dla dzieci budzą kontrowersje, inne są nietypowe, ale lubiane przez świeżo upieczonych rodziców. Obecnie rodzice nie mają najmniejszego problemu, aby nadać swojemu dziecku takie imię, jakie im się podoba. Coraz większą popularnością w Polsce zaczynają się cieszyć zagraniczne imiona dla dziewczynek i chłopców. Mia, Noah, Vivienne, czy Roger - młodzi rodzice prześcigają się w pomysłach, a one nie budzą żadnych kontrowersji. Inaczej było jeszcze kilka lat temu, kiedy to imiona takie jak: Jessica, czy Brajan raczej nie cieszyły się dobrą sławą. Choć u nas od lat w czołówce popularnych imion dla dzieci wciąż królują te tradycyjne staropolskie (Zosia, Jan, Hanna, Stanisław), to ze statystyk wynika, że rodzice chętnie wybierają też oryginalne imiona dla dziewczynek i imiona dla chłopców.

Zakazane imiona dla dziewczynek

Jeszcze 100 lat temu niektóre imiona dla dziewczynek były zakazane. Jak informuje portal edziecko.pl w książce "Pani domu" autorstwa Mieczysława Rościszewskiego z 1904 roku, kilka imion dla dziewczynek było zakazanych, ponieważ były zarezerwowane wyłącznie dla bogaczy lub mogły narazić na ośmieszenie.

"Używać imion starożytnych nie należy - można bowiem dziecko nasze narazić na śmieszność - np. Kunegunda, Balbina, Leokadya, Genowefa, Marcyanna, Honorata, Weronika, Agnieszka, Marcela, Franciszka, Agata, Apolonia, Eulalia, Eufrozyna, Katarzyna itp., w ogóle wszelkie imiona prababek, są dziś stanowczo dla naszych dziewczątek nieodpowiednie" - podkreśla w swej publikacji Rościszewski.

Oprócz tego autor wspomina o imionach dla dziewczynek, które są zbyt ckliwe i też odradza ich nadawanie. Są to Klara, Tekla, Modesta.

Zakazane imiona dla chłopców

Imiona dla chłopców, których nie wolno było nadawać dzieciom 100 lat temu, ponieważ przysługiwały wyłącznie przedstawicielom wyższych sfer również zaskakują. Niektóre z nich jeszcze niedawno znajdowały się w czołówce ulubionych imion dla dzieci.

"Nieodpowiednimi są również dla chłopców imiona, stanowiące przywilej gminu, jak: Bartłomiej, Marcin, Franciszek, Maciej, Tomasz, Marcyan, Onufry, Agapit, Anzelm, Dydak, a nawet Piotr, Paweł i Wojciech" - radził autor. "Również nie nadaje się już imion bohaterów chłopcom, np. Napoleon, Cezar, Maryusz, Achilles i t.p., jak pannom imion zbyt ckliwych, np. Klara, Tekla, Modesta" - dodał.

