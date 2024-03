Prześliczne imię dla dziewczynki staje się popularne w 2024. Oznacza "sławna". To dziecko niezwykle inteligentne i pełne uroku

Prześliczne imię dla dziewczynki staje się popularne w 2024. Oznacza "sławna"

Niektórzy przyszli rodzice poszukując idealnego imienia dla dziecka, zapoznają się z ich znaczeniem, gdyż każde z nich ma przypisanych szereg cech determinujących osobowość dziecka. W ostatnich latach zdecydowanie królowały tradycyjne imion dla dziewczynki, takie jak: Zofia, Maria czy Hanna. Wielu rodziców, którzy spodziewają się narodzin pociechy w tym roku, zastanawia się, jakie imiona żeńskie będą popularne w 2024? Otóż wiele wskazuje, że czeka nas mały przewrót w rankingach imion 2024. Od kilku tygodni na porodówkach rodzi się coraz więcej dziewczynek o tym prześlicznym imieniu. Zgodnie ze znaczeniem imion, oznacza ono "sławna" lub "jasna". Chodzi o imię Klara.

To dziecko niezwykle inteligentne i pełne uroku. Znaczenie imienia Klara

Znaczenie imienia Klara wskazuje, że jest to osoba niezwykle inteligentna, bystra, a przy tym pełna uroku. W życiu radzi sobie doskonale, jest uparta i zawsze dąży do celu. W towarzystwie jest wygadana i pewna siebie. W dzieciństwie wesoła i spontaniczna, szybko się uczy. Ma w sobie coś, co przyciąga do niej ludzi oraz szczęście. Często udaje się jej więc spełniać marzenia i osiągać zamierzone cele.

