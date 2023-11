Przysmaki dla młodszych i… starszych!

Jak wyczyścić osad z kamienia w czajniku. Odkrywcza sztuczka, która uratuje każdy czajnik. Dodaj ten magiczny składnik do wody, a zobaczysz, co się stanie

Chrupki kukurydziane Tygryski – idealne dla małych i dużych, młodszych i starszych – nie bez powodu są numerem 1 wśród najchętniej kupowanych naturalnych przekąsek bez glutenu i dodatku cukru*. Pozycja lidera zobowiązuje do stałej obserwacji rynku, wyciągania wniosków i ciągłego rozwoju w zgodzie z aktualnymi trendami. Do tej pory Tygryski były produktami skierowanymi w głównej mierze do dzieci, ale po rozszerzeniu asortymentu o linię GOLD, marka chce docierać również do osób starszych. Co więcej Tygryski GOLD zdobyły uznanie nie tylko wśród mniejszych pociech i dziadków, ale również Influencerów! To właśnie one zostały nagrodzone w plebiscycie Influencer’s Top 2023 i otrzymały wyróżnienie w kategorii przekąski dla dzieci i młodzieży.

Nowa grupa docelowa – seniorzy

Marka Tygryski doskonale wie, że seniorzy to osoby wyjątkowe, których roli w naszym życiu nie sposób przecenić. Warto pamiętać o ich potrzebach i myśleć w sposób szczególny nie tylko w październiku, który jest Miesiącem Seniorów. Osoby starsze stanowią pokaźną grupę konsumencką, ponieważ jak pokazują badania, na jedno dziecko poniżej 6. r. ż. przypadają aż 3 osoby 60+. Nie bez przyczyny mówi się o nich Silver Tsunami – są aktywni fizycznie, ciekawi świata i chcą cieszyć się „trzecią młodością”. Mają chęci i siły, aby opiekować się wnukami i podczas gry rodzice dbają o zapewnienie dzieciom niezbędnych, a także podstawowych artykułów, to babcie i dziadkowie, uwielbiają je rozpieszczać. Zwracając uwagę na nawyki zakupowe starszych konsumentów, TBM stworzył całkowicie nową kategorię produktów, jakiej na rynku jeszcze nie było!

Tygryski GOLD to bez wątpienia produkt odkrywczy i doskonale wypełniający rynkową niszę – prawdziwy ulubieniec dzieci, dziadków, a teraz również Influencerów. Ale dlaczego tak dobrze spełniają oczekiwania konsumentów? Ponieważ zostały opracowane we współpracy z nimi. To również nie przypadek, że Tygryski GOLD dostępne są w trzech różnych smakach, bo do wyboru mamy solony karmel, paprykowy i serowy. Te warianty zostały wyłonione w ślepych testach z pomocą seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zobacz także: Rogale świętomarcińskie. Kiedy je się rogale i o co chodzi z tym świętem? Poznaj historię poznańskiej tradycji na Dzień św. Marcina

Co jeszcze je wyróżnia i dlaczego są one idealną przekąską dla małych i właśnie tych nieco starszych? Po pierwsze dlatego, że zostały wzbogacone błonnikiem pokarmowym, rekomendowanym w diecie seniorów. Po drugie, jako jedyne na rynku wśród produktów z tym składnikiem, są bezglutenowe. Po trzecie zaś, jak w żadnych Tygryskach, także tu nie znajdziemy oleju palmowego ani wzmacniaczy smaku. Tygryski GOLD mają również większą gramaturę, a kolorystyka ich opakowań, beż i złoto, idealnie nawiązują do „złotego wieku” seniorów.

i Autor: Materiały prasowe Tygryski