Polskie piosenki o kwiatach lub też z kwiatami w tle to całkiem pokaźny zbiór utworów z różnych gatunków muzycznych. Niektóre piękne rośliny natchnęły artystów do napisania przebojów, które nucą pokolenia. Polskie kwiaty i piosenki to wyzwanie tego testu. Rozwiąż nasz quiz o kwiatach w piosenkach, gwarantujemy umysłową gimnastykę i sporo nostalgii.

Quiz: Kwiatki bratki i? Oto arcytrudny test. Znasz polskie piosenki o kwiatach albo z kwitami w tle? Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od prostego tekstu, z którym poradzi sobie nawet przedszkolak. Radiowe Nutki w piosence „Kwiatki bratki” wspominają jeszcze o innych kwiatach „dla Malwinki, dla Dorotki”. Jakich? Trzykrtoki Stokrotki Paprotki Dalej