Quiz na pracownika miesiąca. Jakim pracownikiem jesteś? Korposzczur, wiecznie na urlopie, a może to, co w pracy przegląda media społecznościowe?

Pracowniczy ekosystem to dosyć osobliwe miejsce. Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że do swoisty świat pełen stereotypowych typów pracowników. Każdy próbuje się w nim odnaleźć i spełnić zawodowo. Niektórzy traktują swoją pracę, jako coś najważniejszego w życiu, nie potrafią bez niej funkcjonować i zawsze starają się udowodnić swoją wyższość, inni próbują wkupić się w łaski szefa pustymi komplementami i zawsze są pod telefonem, jeszcze inni zaś pracą uważają jedynie za źródło zarobków i jest ona dla nich jedynie złem koniecznym. Jak w tym niekonwencjonalnym łańcuchu odnajdujesz się ty? Przygotowaliśmy dla Ciebie quiz online, który zdradzi, jakim typem pracownika jesteś. Korposzczur, który dla pracy zrobi wszystko, a może ten jeden, co zawsze jest na urlopie. Psychotest, jakim pracownikiem jesteś.

Quiz, jakim pracownikiem jesteś? Korposzczur, pracownik miesiąca czy wieczny urlopowicz? Pytanie 1 z 9 Czym kierujesz się przy wyborze pracy? Owocowymi czwartkami oraz możliwością pracy zdalnej Idę tam, gdzie mnie zatrudnią Zarobkami oraz możliwościami awansu Dalej