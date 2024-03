QUIZ o wiosennych kwiatach. Na te pytania odpowiedź znają tylko wprawieni ogrodnicy. Podołasz?

Już teraz wlewam 1 szklankę do kopca i w mig pozbywam się kreta z ogrodu. Szkodnik prędko nie wróci. Sposób na kreta w ogrodzie

Kiedy na rabatach, w ogrodach i przyulicznych skwerach pojawiają się wiosenne kwiaty, wtedy naprawdę widać i czuć, że przyroda budzi się do życia. To moment, w którym lada chwila świat buchnie zielenią, dni staną się cieplejsze a za sprawą kwiatów także piękniejsze. Jednak pod hasłem wiosenne kwiaty – kryją się nie tylko wczesne przebiśniegi czy krokusy. To także majowe chabry i maki, które jako dzieci przynosiliśmy w bukiecie z okazji Dnia Matki, lub gałązki nieziemsko pachnącego bzu, który kiedyś rósł na każdym osiedlu. Niektóre z wiosennych kwiatów mają lecznicze i kulinarne właściwości, o których doskonale wiedziały nasze babcie. A ty? Jak dobrze znasz wiosenne kwiaty? Rozwiąż nasz QUIZ bezbłędnie i przyznaj sobie tytuł królowej lub króla wiosny.

Quiz o wiosennych kwiatach. Zestaw arcytrudnych pytań, z którymi nie masz szans Pytanie 1 z 10 Na rozgrzewkę coś łatwego. Pora wrócić do szkoły. W popularnej piosence o witaniu wiosny, zanim chochoły spadły z róż, pierwszy obudził się? pierwiosnek dziki czosnek dzwoneczek Dalej