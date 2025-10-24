REGULAMIN KONKURSU „LISTY ZASTAWNE – 10.10.2025r. ”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem Konkursu jest:

TIME SA z siedzibą w Warszawie, 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10, NIP 5261004620, REGON 010750727, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000295857, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 25 070 000,00 złotych (dalej „Organizator”).

1.2 Fundatorem nagród jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł. (dalej „Fundator”).

1.3 Konkurs organizowany jest pod nazwą „listy zastawne” (dalej "Konkurs").

1.4 Konkurs rozpoczyna się w dniu: 24.10.2025 o godzinie 00:00 a kończy się w dniu 30.10.2025 o godzinie 23:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").

1.5 Konkurs organizowany jest w dzienniku Super Express oraz na stronie internetowej www.se.pl.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Uczestnikiem Konkursu (dalej “Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

2.1.1 jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2.1.2 prześle hasło krzyżówki i wykona zadanie konkursowe (dalej „Praca Konkursowa”);

2.1.3 nie jest pracownikiem Organizatora ani Fundatora lub osobą współpracującą na innej

podstawie niż stosunek pracy, członkiem rodziny tych osób (przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia);

2.1.4 zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

3. ZASADY KONKURSU

3.1 Zgłoszenie udziału w Konkursie i wykonanie Pracy Konkursowej następuje poprzez wysłanie odpowiedzi z hasłem krzyżówki opublikowanej w wydaniu dziennika Super Express dnia 24.10.2025 r. oraz wykonanie zadanie konkursowego w sposób kreatywny poprzez wiadomość mailową przesłaną na adres [email protected] lub przesłanie listem do siedziby Organizatora na adres korespondencyjny 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6 z dopiskiem - „Konkurs - krzyżówka z nagrodami”. Treść zadania konkursowego brzmi: „Napisz jedno zdanie, które mogłoby stać się mottem inwestora przyszłości”.

3.2 Hasło i zwycięskie odpowiedzi będą opublikowane w serwisie Se.pl.

3.3 Uczestnik może wykonać Pracę Konkursową więcej niż jeden raz, jednak zwyciężyć może tylko raz.

3.4 Lista Laureatów zostanie ogłoszona w serwisie Se.pl do dnia 3.11.2025 r.

3.5 Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia w przypadku, gdy przesłana przez Uczestnika treść Pracy Konkursowej zawiera treści: obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/rasę/narodowość/język/religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich, Organizatora lub Fundatora, oraz prac zawierających treści obraźliwe/wulgarne/groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.

3.6 Uczestnik przesyłając zgłoszenie jest zobowiązany podać imię, nazwisko oraz numer telefonu w celu skontaktowania się przez Organizatora w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

3.7 Przesyłając Pracę Konkursową, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w Regulaminie.

3.8 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości listownie na adres Organizatora.

3.9 Organizator ma prawo zawiesić lub wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób niezgodny z Regulaminem oraz innego naruszenia przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia podejmowania przez Uczestnika działań mogących mieć wpływ na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez SMS na numer, z którego dokonał zgłoszenia lub drogą mailową na adres, z którego dokonał Zgłoszenia.

4. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)

4.1 Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania zgłoszenia oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich do Pracy Konkursowej. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem Pracy konkursowej oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania pracy w mediach i jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z nadesłanej Pracy Konkursowej przez Organizatora na polach eksploatacji niezbędnych do opublikowania Pracy Konkursowej w prasie. W przypadku, gdyby Praca Konkursowa przedstawiała wizerunki osób trzecich, Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że posiada zgody wszystkich osób przedstawionych na Pracy bądź w przypadku osób niepełnoletnich – zgody wszystkich opiekunów prawnych- na wykorzystanie wizerunku osób przedstawionych w Pracy zgodnie z pkt. 4.3.

4.2 Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Pracy Konkursowej, które zostały przez tego Uczestnika zgłoszone do udziału w Konkursie jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z opublikowaniem Pracy Konkursowej w mediach, w szczególności do poniesienia opłat za ich zamieszczenie i udostępnienie w prasie i internecie na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

4.3 Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do pracy i wizerunków.

4.4 Nadesłanie Prac Konkursowych jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi licencji niewyłącznej do nieograniczonego korzystania i rozporządzania przesłanej w ramach Zgłoszenia Pracy Konkursowej na cały okres trwania Konkursu i przez okres 3 lat od jego zakończenia. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do prac Konkursowych tj. w szczególności przeróbek i adaptacji. Udzielenie Organizatorowi licencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje z chwilą przesłania Zgłoszenia do udziału w Konkursie.

4.5 Licencja o której mowa w p. 4.4. powyżej dotyczy wykorzystania Prac Konkursowych, w całości, jak i we fragmentach, w kraju i poza jego granicami i obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.

• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

• w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

• w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

• wykorzystywanie utworu dla celów promocji, reklamy lub marketingu

4.6 Uczestnik dokonujący zgłoszenia do Konkursu upoważnia Organizatora do udzielenia sublicencji w zakresie praw określonych w ust. 4.4-4.7, oraz do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz do wprowadzania zmian w Pracy Konkursowej, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z Pracy Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania swych autorskich praw osobistych w sposób naruszający uzasadnione interesy Organizatora. W szczególności, autor Pracy Konkursowej zobowiązuje się, iż bez pisemnej zgody Organizatora nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa Pracy Konkursowej, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej.

4.7 Nadesłanie Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi w formie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do publikacji w wydawanych przez niego w prasie, serwisach internetowych imienia i nazwiska Uczestnika, w przypadku zdobycia przez Uczestnika Nagrody.

4.8 Organizator ma prawo usunąć opublikowane Prace Konkursowe, które zawierać będą treści obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/ rasę/ narodowość/ język/ religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/ dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich/ Organizatora lub Fundatora, zdjęcia obraźliwe/ wulgarne/ zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.

4.9 Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla autorów Prac konkursowych .

4.10 Udzielenie licencji, zgód i zezwoleń, o których mowa powyżej jest konieczne do udziału Konkursie i wykonania zamierzonych działań przez Organizatora i każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie przysługuje mu z tego tytułu żadne wynagrodzenie ani świadczenie poza możliwością udziału w Konkursie.

5. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

5.1 O przyjęciu Pracy Konkursowej decyduje czas jej wpłynięcia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

5.2 Konkurs jest jednoetapowy.

5.3 Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą pracownicy Działu Projektów Specjalnych Super Expressu dokona oceny wszystkich poprawnie nadesłanych Prac Konkursowych i wyłoni 3 (trzech) Laureatów, którzy prześlą poprawne hasło krzyżówki i w sposób najbardziej kreatywny wykonają zadanie konkursowe.

5.4 Uczestnik może być Laureatem nagrody tylko raz, niezależnie od liczby dokonanych zgłoszeń.

5.5 Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5.6 Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 5 lat od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę Laureatów, dokumenty wydań nagród, dokumenty poboru podatku, jeśli będzie konieczny i dane nagrodzonych Uczestników.

5.7 Organizatorowi przysługuje prawo wyboru alternatywnej Pracy Konkursowej – Laureata, spośród prac konkursowych, gdy:

5.7.1 Uczestnik, którego Praca Konkursowa została wybrana nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,

5.7.2 Uczestnik, którego Praca Konkursowa została wybrana nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,

5.7.3 Organizator nie otrzyma od Uczestnika, którego Praca Konkursowa została wybrana w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów/ danych lub uzyska niepoprawne dokumenty/ dane,

5.7.4 Organizator uzyska wiarygodną informację, że Zgłoszenie lub wybrana Praca Konkursowa narusza warunki Regulaminu,

5.7.5 Uczestnikowi została już przyznana nagroda w Konkursie.

6. NAGRODY

6.1 Każdy z Laureatów otrzymuje nagrody rzeczowe o łącznej wartości 72 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dwa złote) obejmujące: torbę materiałową, lampkę rowerową, i kubek termiczny FOKS z logotypem PKO Bank Polski .

6.2 Laureat nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.

6.3 Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

6.4 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w serwisie Se.pl do dnia 4.11.2025 r.

6.5 Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo w terminie do 4.11.2025 r.

6.6 Laureat zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody.

6.7 Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Laureata dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.

6.8 Sposób realizacji Nagrody przez Laureata zostanie ustalony w porozumieniu z Laureatem przez Organizatora.

6.9 Imię i nazwisko Laureata wraz z Praca Konkursową, która otrzymała Nagrodę, może zostać opublikowane w mediach zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6.10 Laureat nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:

• nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym w Regulaminie;

• przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;

• w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

6.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Laureatowi z przyczyn od Organizatora niezależnych.

6.12 Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.

6.13 Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

7. DANE OSOBOWE

7.1 Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

7.2 Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A., ul. Jubilerska 10, 04 – 190 Warszawa lub przez email: [email protected]

7.3 Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Uczestnik Konkursu może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A., ul. Jubilerska 10, 04 – 190 Warszawa lub przez email: [email protected]

7.4 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Laureatów. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu opublikowania ich na stronie konkursowej oraz przekazania nagrody. Na Stronie Konkursowej opublikowane zostanie imię i nazwisko Laureatów Konkursu (tak aby Laureat w łatwy sposób dowiedział się o wygranej). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda, którą wyraża Uczestnik poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające czyli wysłanie do Organizatora zgłoszenia konkursowego i/lub wzięcie udziału w Konkursie. O tym, kto zostanie Laureatem Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa. Jeżeli przekazanie Nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Laureatów także aby wypełnić ciążące na nim obowiązki wynikające z przepisów prawa.

7.5 Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie Uczestnik złoży reklamację, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu zarejestrowania oraz rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na konieczności weryfikacji zgłoszenia Uczestnika oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

7.6 Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w czasie trwania Konkursu, a także przez okres, w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia reklamacji. Organizator przestanie przetwarzać dane wcześniej jeżeli Uczestnik wycofa zgodę na ich przetwarzanie. W związku z wydaniem nagrody Laureatowi Konkursu, dane osobowe Laureata będą znajdować się w dokumentacji podatkowej a Organizator będzie je przechowywał do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

7.7 Organizator będzie przekazywać dane osobowe Uczestników Konkursu dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i tylko zgodnie z poleceniami Organizatora.

7.8 W związku z wygraniem przez Laureata Konkursu nagrody rzeczowej, Organizator przekaże dane Laureata firmie kurierskiej, w celu doręczenia nagrody. Dane Laureatów mogą zostać także przekazane Sponsorom Konkursu lub Fundatorowi nagród w Konkursie, jednak wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji lub przekazania nagrody.

7.9 Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

7.10 Uczestnik Konkursu ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych,

b. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

c. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku gdy Organizator przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

f. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Organizator przesłała dane Uczestnika do innego administratora. Jednakże Organizator prześle dane jeśli jest to technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik musi skontaktować się z Organizatorem lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 7.5 i 7.6 powyżej.

7.11 Do momentu zakończenia Konkursu, każdy Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: [email protected] wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych". W treści wiadomości Uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, którego użył w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.12 Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.13 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1 Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora: Time S.A., ul. Dęblińska 6, 04 – 187 Warszawa, z dopiskiem reklamacja „KONKURS - listy zastawne”. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, decyduje data nadania reklamacji na adres Organizatora. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

8.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji.

8.3 O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie na adres e-mail podany w reklamacji lub listownie na adres nadawcy, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów niezbędnych do udziału w Konkursie oraz nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe podczas lub w związku z udziałem w Konkursie.

9.2 Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

9.3 Pełna treść regulaminu (dalej „Regulamin”) udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz w serwisie Se.pl w czasie trwania Konkursu.

9.4 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.

9.5 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.

9.6 Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Internet będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji/emisji.

9.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od nich.

9.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu.

9.9 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych, zmian specyfikacji Nagród oraz zmian wymaganych zmianami przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w serwisie Se.pl.

9.10 Organizator ustanawia adres do korespondencji dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem:

Time S.A., ul. Dęblińska 6 10, 04 – 187 Warszawa.

9.11 Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).

Warszawa, dn. 21.10.2025 r.