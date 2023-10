Rower a nawierzchnia, czyli jak znaleźć idealne połączenie?

Czy Twój znajomy jest psychopatą? W kilka sekund rozpozna go Twój... pies. Mają szósty zmysł do takich ludzi

Nie ma lepszej okazji na skorzystanie z rowerowego dobrodziejstwa niż trwający sezon. W tym czasie chętnie wybieranym kierunkiem jest północ Polski. Nad morzem lub na mazurach świetnie sprawdzą się rowery trekkingowe (także te w wersji elektrycznej). Średnia szerokość opon sprawia, że nadają się na jazdę po ścieżkach rowerowych, ale też po szutrze. Wyposażone w bagażnik, błotniki oraz oświetlenie będą idealne na długie trasy z podziwianiem przyrody w tle. W razie potrzeby możesz zamontować na nich sakwy, w których pomieścisz wszystkie potrzebne rzeczy.

Do wycieczek rowerowych zachęca również górski krajobraz. Pełen wzniesień, trudny teren to warunki stworzone do jazdy na MTB lub E-MTB. Wytrzymała konstrukcja, amortyzacja, a co najważniejsze szerokie opony, gwarantują odpowiednią przyczepność nawet na nierównej drodze. Rowery górskie zostały zaprojektowane w taki sposób, by zachować pochyloną pozycję, która jest optymalna do jazdy po wymagających trasach.

i Autor: materiały prasowe STORM

Jeśli nie chcesz ograniczać się do konkretnego rodzaju nawierzchni i wolisz bardziej uniwersalny model – postaw na gravela. Nowość marki STORM to rower szybszy od górskiego, który przypadnie do gustu wszystkim tym, dla których trekking to za mało. Komfort i stabilność na zakrętach wynikająca z typowo sportowej pozycji to tylko niektóre z jego zalet. Doświadcz przyjemności z jazdy bez względu na teren, po którym będziesz się poruszać.

