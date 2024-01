Rozbijam jajka, dodaję kilka kropel tego i wcieram mojemu partnerowi w skórę głowy. Włosy na zakolach rosną jak szalone. Sposób na zakola. Zagęszcza włosy i przeciwdziała ich wypadaniu

Quiz, jak wiele masz w sobie ze szlachcica? Urodziłeś się, by władać innymi czy, by władano Tobą? W tym teście nic nie ukryjesz

Skąd się biorą zakola?

Zakola to dość powszechny problem u mężczyzn. Według dermatologów zakola mogą stanowić początek poważniejszych problemów z wypadaniem włosów. Zakola to nic innego jak wypadania włosy na poziomie czoła oraz skroni. W efekcie linia włosów się "cofa", a czoło staje się coraz większe. Twego rodzaju ubytki włosów najczęściej związane są z łysieniem androgenowym, które dotyka głównie mężczyzn. Głównym winowajcą jest testosteron, a dokładniej jego pochodna DHT, czyli dihydrotestosteron. Gdy w organizmie dochodzi do jego wzrostu, to włosy zaczynają wypadać. Mieszki włosowe są bardzo wrażliwe na jego działania. Zakola mają najczęściej pochodzenie genetycznie. Nie bez wpływu jest również tryb życia. Powstawaniu zakoli sprzyja przewlekły, silny stres.

Wbijam jajka i dodaję to. Wcieram swojemu partnerowi w skórę głowy. Włosy rosną jak szalone

W przypadku łysienia zawsze najlepiej jest się skonsultować z trychologiem. Tylko lekarz może dobrać odpowiednią kurację. Domowe sposoby mogą natomiast być jej rewelacyjnym uzupełnieniem. W przypadku mojego partnera najlepiej sprawdza się maseczka z jajek oraz olejku rycynowego. Mieszam ze sobą dwa surowe jajka i kilka łyżeczek olejku rycynowego. Tak przygotowaną mieszankę wcieram w skórę głowy i zostawiam na włosach na około 15 minut. Aby uzyskać jeszcze lepsze działania zakładam partnerowi czepek. Po 15 minutach maskę należy zmyć. Można ją stosować nawet 2 razy w tygodniu. Olejek rycynowy uznawany jest za najlepszy domowy specyfik na wypadanie włosów. Zawarte w jego składzie Kwasy poprawiają mikrokrążenie oraz stymulują cebulki, przez co włosy mniej wypadają i stają się silniejsze.

