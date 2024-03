Rozpuszczam 5 g z wodą i podlewam grubosza. Drzewko szczęścia odzyska intensywnie zielony kolor i obsypie się liśćmi. W zamian przyniesie Ci szczęście. Pielęgnacja grubosza

Dosypuję dwie łyżeczki do doniczki i mieszam z ziemią. Skrzydłokwiat kwitnie jak nigdy dotąd. Domowa odżywka do skrzydłokwiatu

Mieszam 10 g z wodą i podlewam grubosza. Po tej odżywce rośnie jak szalony

Drzewko szczęścia, czyli grubosz jajowaty to prosta w pielęgnacji roślina. Nawet początkujące osoby sobie z nią poradzą. Grubosza należy podlewać średnio raz na 10 dni. Drzewko szczęścia magazynuje wodę w liściach dlatego też nie potrzebuje bardzo regularnego nawadniania. Koniec zimy i początek wiosny to ten czas, kiedy możesz zauważyć, że Twój grubosz marnieje. Dzieje się tak przez ciepłe i suche powietrze. Sezon grzewczy nie sprzyja gruboszowi. Jeżeli zauważyłaś, że drzewko szczęścia traci swój intensywnie zielony kolor to znak, że warto go wspomóc. W takim przypadku sprawdzi się domowa odżywka do grubosza, dzięki której roślina odzyska dobrą kondycję. Już od wielu lat sama ją stosuję i mój grubosz zawsze prezentuje się przepięknie. Aby przygotować domową odżywkę do grubosza będziesz potrzebować soli emskiej, nazywanej też gorzką lub anielską. Niewielkie ilości soli emskiej potrafią zdziałać cuda w pielęgnacji roślin. Zawiera ona magnez i siarkę, a także wspiera wchłanianie innych składników odżywczych.

Jak przygotować odżywkę do grubosza z soli emskiej?

Wymieszaj około 5 g (jedna łyżeczka) soli emskiej z 2 litrami wody i porządnie wymieszaj. Bardzo ważne jest, by sól się dobrze rozpuściła, w innym przypadku może osiąść na liściach i łodygach rośliny. Tak przygotowaną odżywkę podlewaj grubosz raz w miesiącu. Odżywką podawaj bezpośrednio do gleby, unikaj polewania nią liści. Sól emska pomoże gruboszowi uzupełnić poziom magnezu, a co sprawi, że liście drzewka szczęścia znów staną się zielone oraz soczyste.