Sinice uprzykrzają życie turystom nie tylko w Bałtyku, ale także na innych akwenach, co pokazuje mapa zamkniętych kąpielisk. Dlatego przed wybraniem miejsca na urlop warto sprawdzić, gdzie w danym momencie woda jest wolna od groźnych dla naszego zdrowia cyjanobakterii.

Sinice w Bałtyku. Jak wyglądają?

Sinice w Bałtyku pojawiają się przy pogodzie idealnej dla turystów – dużym nasłonecznieniu, ciepłej wodzie (16 – 20 stopni C), słabym wietrze, braku opadów i niewielkim mieszaniu wody. Sinice występują sezonowo. Gdy w wodzie pojawiają się sinice, do rezygnacji z kąpieli nie trzeba nawet nikogo przekonywać. Woda przybiera odcień szarozielony, a na jej powierzchni pojawia się kożuch, który obstaje na brzegu w postaci piany. Nie wygląda to zachęcająco. Gdyby jednak mimo zakazu i odpychającego wyglądu wody znaleźli się śmiałkowie, kąpiel w Bałtyku podczas obecności sinic może skończyć się źle.

Sinice – objawy. Co powodują sinice i dlaczego są groźne dla ludzi?

W Morzu Bałtyckim dominują dwa gatunki sinic: hanizomenon flos-aquae (nietoksyczna) oraz Nodularia spumigena (wywołująca poważne zatrucia). Zagrażająca ludziom i zwierzętom Nodularia spumigena w największym natężeniu pojawia się w lipcu. Wystarczy krótka kąpiel w wodzie z tymi bakteriami, aby pojawiły się groźne dla zdrowia i życia objawy: swędzenie i łzawienie oczu, wysypka, gorączka, wymioty, biegunka, bóle mięśni i stawów, drżenie mięśni i zaburzenia zmysłu równowagi.

Sinice mapa 2023. Tutaj sprawisz, gdzie są sinice nad morzem i nie tylko

Sinice w Bałtyku, to koszmar każdego turysty, który chce spędzić wakacje nad polskim morzem. Ich pojawienie się w wodzie oznacza zamknięcie kąpielisk. Dlatego przed wybraniem miejsca na urlop warto sprawdzić, gdzie w danym momencie woda jest wolna od groźnych dla naszego zdrowia cyjanobakterii. Na mapie poniżej na zielono oznaczono kąpieliska nad polskim Bałtykiem, w których można się bezpiecznie kąpać. Na czerwono — kąpieliska zamknięte. Pełną mapę kąpielisk w całym kraju stworzył także Główny Inspektorat Sanitarny. Mapa jest aktualizowana na bieżąco. Kolorem zielonym oznaczono miejsca, w których woda spełnia wymogi i nadaje się do kąpieli. Czerwone pinezki oznaczają kąpieliska, w których nie można pływać. Kolor szary oznacza niezbadany obszar.

