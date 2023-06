Szalenie skuteczny sposób na pozbycie się mchu z trawnika. Rozsyp to na trawie, a będziesz cieszyć się murową niczym na profesjonalnym boisku

Na jakim trawniku może wyrosnąć mech?

Mech lubi zbite, ciężkie i mocno wilgotne podłoże. Często wyrasta na glebie, która nie miała drenażu. Mech lubi również podłoże o kwaśnym pH, które wynosi około 5,5 jednostek. Warto wiedzieć, że mech nie posiada tradycyjnych korzeni i utrzymuje się w ziemie za pomocą tak zwanych chwytników. Pozwala mu to przetrwać nawet w bardzo trudnych warunkach. Jeżeli nie chcesz, by mech wyrósł na Twoim trawników to wpierw zadbaj o kwaskowatość gleby. Jeżeli pH gleby wynosi wspomniane 5,5 jednostek to możesz stosować nawóz z wapniem w składzie. Dzięki temu odczyn ziemi stanie się obojętny.

Domowe sposoby na zwalczanie mchu z trawnika

Najbardziej znanym z domowych sposobów walki z mchem jest roztwór wody i octu. To bezpieczna metoda, która sprawdzi się w przypadku niewielkich porostów. Zmieszaj ocet z wodą w proporcjach 2:1 i spryskaj mech. Czynność tą możesz powtarzać kilkukrotnie.

Jak się pozbyć mchu z trawnika? Ten sposób zadziała

Mniej popularnym sposobem walki z mchem jest użycie żelaza. Składnik ten znacząco osłabia wzrost mchu i co ważne zapobiega jego nawrotom. Jak wykorzystać żelazo w walce z mchem? Wystarczy przygotować oprysk z roztworem z żelaza. Gd wejdzie on w reakcję z mchem to chwat ten stanie się czarny. Po kilku dniach od oprysku wygrab pozostałości.

