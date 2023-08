Szkoły Pełne Talentów powracają – Anna i Robert Lewandowscy ponownie ambasadorami ogólnopolskiego programu

Podgrzej i szybko wlej do muszli. Żółte zacieki i kamień znikną bez szorowania. Tani sposób na czyszczenie toalety

Lidl Polska jest siecią odpowiedzialną społecznie, która podejmuje wiele działań mających pozytywny wpływ na otoczenie, zarówno lokalnie, jak i w skali całego kraju. Firma działa według strategii CSR na lata 2020–2025, w ramach której realizowane są aktywności związane m.in. ze zdrową żywnością czy odpowiedzialnością obywatelską.

Jednym z działań Lidl Polska w zakresie wspierania społeczności lokalnych jest program „Szkoły Pełne Talentów”, który powstał w 2022 roku i już podczas pierwszej edycji osiągnął wielki sukces. Do zeszłorocznej akcji dołączyło ponad 10 600 szkół, którym Lidl Polska przekazał niemal 40 tysięcy nagród. Program „Szkoły Pełne Talentów” zaangażował do współpracy zarówno dzieci, rodziców, jak i nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Dzięki drużynowemu działaniu, szkoły – podstawowe, ogólnokształcące, branżowe oraz technika – doposażyły się w nowoczesny sprzęt, który umożliwia dzieciom jednakowe szanse w rozwijaniu talentów i nauce.

Już 1 września br. wystartuje kolejna edycja programu „Szkoły Pełne Talentów”, która potrwa do 5 listopada. Rejestracja do udziału w akcji dla szkół wystartuje 18 sierpnia br. – dane do logowania zostaną przekazane szkołom drogą pocztową. Nowy katalog nagród zawiera ponad 120 różnych nagród w 7 kategoriach. Ponownie ambasadorami akcji będą Anna i Robert Lewandowscy.

Szkoła to ważne miejsce w życiu każdego dziecka. Uczniowie spędzają w niej sporo czasu, więc warto, aby stwarzała nie tylko możliwości zdobywania wiedzy, ale również wspierała dzieci w rozwoju ich pasji oraz zainteresowań. Wierzę, że nasz wspólny program da uczniom wiele dodatkowych możliwości i niezapomnianych wrażeń – mówi Anna Lewandowska.

Trzymam kciuki i kibicuję drugiej edycji akcji <<Szkoły Pełne Talentów>>! To właśnie w szkole dzieci odkrywają swoje zdolności – np. sportowe czy artystyczne. Chciałbym, aby każdy uczeń mógł je tam także rozwijać i doskonalić się. Nowocześnie wyposażone szkoły dają dzieciom w całej Polsce jednakowe szanse na odkrywanie i pielęgnowanie talentów. Zapraszam do udziału w akcji. Powtórzmy ten sukces razem! – komentuje Robert Lewandowski.

