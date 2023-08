Jak prać firanki żeby ich nie prasować?

Prasowanie firanek można skutecznie ułatwić, stosując pewne zasady podczas ich prania. Pranie firanek bez prasowania to hit, który naprawdę może skrócić porządki w domu. Wiele kobiet już pokochało ten trend. Jak prać firanki żeby ich nie prasować? Przede wszystkim pamiętaj, aby używać proszków i płynów przeznaczonych do prania firan i zasłon. Najpierw złóż tkaninę w kostkę, a następnie włóż ją w specjalny pokrowiec do prania lub poszewkę małej poduszki. Następnie włóż do bębna, oczywiście pamiętając o tym, by zająć maksymalnie 1/3 jego pojemności. Ustaw program do tkanin delikatnych i wybierz wirowanie maksymalnie na 400 obrotów/minutę. Ten sposób prania zagwarantuje, że nie firankach będzie znacznie mniej zagnieceń, niż przy tradycyjnej metodzie. Jeśli na twoich firankach nadal są widoczne niewielkie zagniecenia, to wypróbuj niezawodnego triku z lakierem do włosów.

Sposób na prasowanie firanek bez żelazka. Będą gładkie w 30 sekund

Zastanawiasz się, jak prasować firanki? Musisz wypróbować sposób, dzięki któremu będziesz mieć firanki bez zagnieceń i to w zaledwie 30 sekund. Wystarczy, że sięgniesz do swojej kosmetyczki po lakier do włosów. Po wyjęciu firanek z pralki powieś je na karniszu jeszcze wilgotne. W ten sposób pod wpływem własnego ciężaru będzie się prostować. Jeśli widzisz na niej zagniecenia spryskaj firankę lakierem do włosów z odległości około 20 cm. Kosmetyk nie tylko rozprostuje materiał, ale pozostawi na nim również warstwę ochronną, dzięki czemu na firance przez długi czas nie będzie osiadać kurz i brud.

