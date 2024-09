Ta fryzura na siwe włosy dla kobiet po 60-tce zawojowała salony fryzjerskie. Odmładzająca i modna jesienią 2024. Fryzura dla kobiet po 60-tce

Moja babcia tym podlewała paprotkę jesienią. Miała największe liście w całym bloku. Domowa odżywka do paproci, która pobudza do wzrostu

Ta fryzura na siwe włosy dla kobiet po 60-tce zawojowała salony fryzjerskie

Nadchodzi jesień 2024, a wraz z nią wiele pań wybiera się do fryzjera, aby odświeżyć swoje uczesanie, ale także zregenerować zniszczone słońcem pasma. Przed wizytą w salonie piękności zastanawiamy się, jaka fryzura będzie modna jesienią 2024? Jeśli chodzi o kobiety po 60-tce, to one najczęściej stawiają na krótkie fryzury. Z pewnością takie cięcia są wygodne, ale też dają wiele możliwości w stylizacji. W ostatnich latach dojrzałe kobiety coraz chętniej decydują się na siwy kolor włosów. Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu w siwych włosach można wyglądać nowocześnie i modnie. Z pewnością jedną z najlepszych fryzur dla kobiet po 60-tce jest klasyczny bob z lekko wystrzyżonymi pasmami przy twarzy. Takie strzyżenie doskonale komponuje się z siwymi włosami.

Odmładzająca fryzura na jesień 2024. Bob na siwych włosach

Klasyczny bob to ponadczasowe uczesanie, które będzie prawdziwym hitem jesienią 2024. To jeden z najczęstszych wyborów na krótkie włosy. Bob są to włosy sięgające do linii brody, dłuższe przy twarzy, a krótsze z tyłu głowy. Stylista Jack Martin proponuje kobietom po 60-tce tę fryzurę na siwe włosy, z delikatnie wycieniowaną grzywką układającą się na bok. To nowoczesne i eleganckie uczesanie, które odejmie lat i sprawi, że każda kobieta będzie w nim wyglądać jak królowa stylu. Cięcie typu bob pasuje do owalnej twarzy, ale także kwadratowej i okrągłej.