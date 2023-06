Tak kieszonkowcy wybierają ofiary. Zwracają uwagę na jeden przedmiot. To dla złodzieja zielone światło

Takiej ofiary szukają kieszonkowcy. Uwagę zwraca jeden przedmiot

Wakacje to czas, kiedy najczęściej czujemy luz, nie przejmujemy się problemami dnia codziennego. Niestety podczas urlopu łatwo możemy paść ofiarą złodzieja. Takie doświadczenie może nam skutecznie zepsuć wyjazd, zwłaszcza jeśli stracimy cenne dokumenty lub gotówkę przeznaczoną na wakacyjne przyjemności. Eksperci i wprawieni podróżnicy zwracają uwagę, jakim zachowaniem możemy przyciągnąć uwagę kieszonkowca. Największą ostrożność należy oczywiście zachować w popularnych turystycznie miejscach, zatłoczonych środkach komunikacji miejskiej, sklepach czy centrach miast. Jest jeszcze jedna rzecz, która od razu ściąga na nas uwagę kieszonkowca.

Jak kradną kieszonkowcy?

Jeden z użytkowników forum Reddit, cytowany na łamach serwisu Daily Express, wyjaśnił, na co zwracają uwagę kieszonkowy, kiedy szukają swojej ofiary. "Kradzież kieszonkowa to przestępstwo oportunistyczne, które ma miejsce, gdy ktoś może łatwo wyciągnąć coś z twojej torby lub kieszeni, a ty jesteś rozproszony i tego nie zauważysz" - pisze. Nie ma wątpliwości, że najłatwiejszym łupem dla złodzieja jest zdezorientowany turysta. To właśnie takie osoby padają najczęściej ofiarą kieszonkowców. Po czym rozpoznają turystę? To nic trudnego - takie osoby często mówią w obcym języku, korzystają z map Google i posiadają jeden przedmiot, który od razu zwraca uwagę złodzieja. To aparat fotograficzny, który mają zawieszony na szyi.

