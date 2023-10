Tak pachnie czystość. Sposoby na świeżość w toalecie

BREF to ekspert w dziedzinie czystości w łazience. Marka doskonale zdaje sobie sprawę z potrzeb konsumentów w kategorii zawieszek toaletowych, które powinny nie tylko przedłużać efekt świeżości i czystości po myciu muszli, ale także zapewniać przyjemny zapach w pomieszczeniu pomiędzy kolejnymi spłukaniami. Dodatkowo, wiele gospodarstw domowych w Polsce boryka się z problemem twardej wody, co sprzyja tworzeniu się nieestetycznych osadów z kamienia, do których łatwo przylegają zanieczyszczenia.

Pamiętaj o BREF i poczuj różnicę

Na szczęście jest BREF, który doskonale radzi sobie z brzydkimi zapachami w toalecie. Konsument może wybierać spośród wielu rodzajów zawieszek, pozwalających na utrzymanie higieny w łazience. To, co wyróżnia zawieszki BREF, to zastosowanie specjalnie opracowanej 4-funkcyjnej formuły, która oprócz czyszczenia muszli aktywną pianą podczas każdego spłukania, zapobiega przywieraniu nowych zabrudzeń, skutecznie ogranicza pojawianie się osadu z kamienia, a także zapewnia przyjemny zapach utrzymujący się w łazience na dłużej. Jak potwierdza 98,7% konsumentek* przy stosowaniu zawieszki „czystość toalety utrzymywała się dłużej”, a 97,9% z nich stwierdziło, że „dzięki zawieszce BREF zapach w toalecie był przyjemniejszy”.

BREF – wybierz swój wariant

W portfolio BREF znajdziemy szeroki wybór zawieszek toaletowych – od standardowych Power Aktiv, w przystępnej cenie i w najpopularniejszych zapachach, jak cytrynowy, leśny, morski i kwiatowy. Dodatkowo w portfolio marki mamy również zawieszki premium. Color Aktiv to przede wszystkim widoczny, kolorowy efekt czystości (barwienie wody na niebiesko) jak również innowacyjna technologia Odor Stop, pozwalająca zatrzymywać brzydkie zapachy na powierzchni wody. Brilliant Gel to zaś żelowa zawieszka, który poza wyjątkową czystością, zapewnia również olśniewający połysk muszli toaletowej. Spa Moments to zbalansowane kompozycje zapachowe zawierające olejki eteryczne. Linia powstała w oparciu o popularny trend wellness, a charakterystyczne, dwukolorowe kulki na pewno nie umkną uwadze konsumenta na półce sklepowej. Natomiast Deluxe to zawieszki toaletowe inspirowane ekskluzywnymi perfumami, co zostało mocno pokreślone już w projekcie opakowania. Wybierz swój BREF i Ty także, dosłownie, poczuj różnicę!

