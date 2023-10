Takich mebli jeszcze nie widziałeś! Wykonane z kultowych jeansów

Modowe spojrzenie na meble

W czasach, gdy hałdy odpadów tekstylnych wciąż się piętrzą, ważne jest, abyśmy skupili się na przyszłości i znaleźli kreatywne sposoby na przedłużenie życia naszych materiałów, dając im drugie życie. Icons Re/Outfitted, zainicjowana przez studio kreatywne The Visionary Lab, łączy prawdziwe ikony mody i mebli.

Projektanci zostali zaproszeni do przekształcenia używanych perełek od producenta wysokiej klasy mebli Vitra, w tym m.in. krzeseł takich postaci jak Charles & Ray Eames, Verner Panton czy George Nelson, w odważne i całkiem nowe wersje wykonane w 100% z używanego denimu od Levi's®, który obchodzi właśnie 150. rocznicę modelu swoich kultowych jeansów 501®. W tym innowacyjnym przedsięwzięciu moda i projektowanie mebli łączą się, aby wyznaczyć nam ścieżkę w kierunku zrównoważonej przyszłości.

Marka z dumą dołącza do Icons Re/Outfitted, aby zwrócić uwagę na ogromny potencjał drugiego życia dla denimu. Ten artystyczny projekt wyłania się z misji The Visionary Lab, polegającej na zmianie pojmowania odpadów poprzez tworzenie unikatów z rzeczy które mogłyby zostać wrzucone. Vitra wspiera to kreatywne przedsięwzięcie, uznając je za estetyczną i innowacyjną deklarację na rzecz obiegu zamkniętego. Każdy nowy wniosek wynikający z tego projektu jest postrzegany jako szansa na dalszy rozwój, przesuwający granice twórczej eksploracji. Ostatecznie projekt ten ma na celu zmianę naszych relacji z tekstyliami i wzornictwem oraz służy jako świadectwo naszego zaangażowania w bardziej zrównoważoną przyszłość.

Opowiadanie historii poprzez design

Każda kreacja jest świadectwem naszego zaangażowania w redukcję odpadów i odnajdywanie piękna w nieoczekiwanych miejscach. Icons Re/Outfitted to nie tylko artystyczna oda do innowacji, rzemiosła i dobrostanu naszej planety, ale także przykład nieograniczonego potencjału denimu wycofanego z eksploatacji zarówno dla branży modowej, jak i wnętrzarskiej. Każdy kultowy model krzesła stał się artystycznym obiektem projektowym w rękach innego kreatywnego umysłu. Nkwo Onwuka, Hannah Brabon, Kelly Konings, Tim Dekkers, Sophie Cagniart, Barbara Polderman, Sarmite Polakova i Norman Monsanto podjęli postawione im wyzwanie. Kolekcja krzeseł prezentuje bogaty wachlarz innowacyjnych technik (w tym cyfrowe tkanie 3D, biotekstylia i filc denimowy z recyklingu produkowany przez fabrykę społeczną i-did) w połączeniu z tradycyjnym rzemiosłem.

i Autor: Materiały prasowe Levis

