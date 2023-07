i Autor: SHUTTERSTOCK Jak dobrać kolor włosów do koloru oczu

Zawsze piękna

Ten kolor włosów najbardziej pasuje do piwnych oczu. Styliści pokazali fryzurę, która doda skórze blasku.

Jeśli chcesz wyglądać olśniewająco, ale jednocześnie naturalnie, zwróć uwagę na to, jak dobrać kolor włosów do karnacji oraz koloru oczu. Najczęściej problem z dopasowaniem odpowiedniej farby mają kobiety o piwnych oczach, dlatego eksperci podpowiadają, na co zwrócić uwagę. Sprawdź, jaki kolor włosów pasuje do piwnych oczu.